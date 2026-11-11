Oglasio se FK Borac: Evo kad počinje prodaja pojedinačnih karata za spektakl protiv Atalante!

Banjalučki klub se oglasio na društvenim mrežama.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca takmičenje u Konferencijskoj ligi nastavljaju 26. novembra, kada će Banjaluka vidjeti možda i najspektakularniju evropsku utakmicu u istoriji kluba. Za tačno 15 dana na Gradski stadion će istrčati Atalanta, nekadašnji osvajač Lige Evrope i učesnik Lige šampiona, ali i tim kojim trenutno kao trener komanduje legendarni Mauricio Sari.

Od žrijeba, obavljenog krajem avgusta u Monte Karlu, u Banjaluci se priča o tom meču, a klub se ove srijede oglasio na društvenim mrežama, objavivši sve pojedinosti po pitanju prodaje pojedinačnih ulaznica za susret sa "Boginjom" iz Bergama.

Prodaja će početi u ponedjeljak, 16. novembra, a ulaznice mogu da se kupe u zvaničnoj klupskoj prodavnici (plato kod Narodnog pozorišta Republike Srpske) i preko linka karte.fkborac.net.

Za istočnu tribinu potrebno je izdvojiti 20 KM, karte za sektore A i D na zapadnoj tribini koštaju 30, dok za sektore B i C mora da se plati 40 KM.

Podsjetimo, Borac je nakon tri kola na 21. poziciji sa tri boda, a plasman u eliminacionu fazu izboriće timovi koji se nađu od 1. do 24. mjesta. Prvih osam ide direktno u osminu finala, dok preostali moraju da razigravaju za popunu preostalih osam mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!