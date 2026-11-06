Koliko bodova treba Borcu za evropsko proljeće? Sa 6 bodova se može dalje, ali...

Crveno-plavi, prema najnovijim projekcijama, imaju 38.3 posto šanse da sa 6 bodova izbore proljeće u Evropi.

Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbaleri Borca prvu polovinu takmičenja u Konferencijskoj ligi završavaju sa tri boda. Osvojili su ih protiv KuPS upisavši trijumf na Gradskom stadionu rezultatom 2:0, dok su poraženi u duelima sa Panatinaikosom u Atini (2:1) i Mjelbijem u Helsingborgu (2:0), koji je MONDO detaljno analizirao.

U naredne dvije runde trećeg evro-takmičenja po jačini crveno-plavi će biti na veoma teškim ispitima. Prvo će 26. novembra u Banjaluku stići Atalanta, koja opterećena brojnim povredama već poprilično kasni za timovima iz vrha Serije A (tek je na 13. mjestu). Potom će desetog decembarskog dana ekipa Vinka Marinovića put Edinburga, glavnog grada Škotske, gdje će ukrstiti koplja sa Hartsom, timom koji je prošle sezone do posljednjeg kola vodio bitku sa Seltikom za titulu.

Sedam dana kasnije, kada se bude spuštala zavjesa na ligašku fazu, u Banjaluku će stići Riga, prošlogodišnji šampion Letonije. U slučaju da Borac taj duel dočeka sa tri boda, odnosno bude eventualno poražen u susretima sa Atalantom i Hartsom, imaće određene šanse da se nađe među najbolja 24 tima ukoliko savlada Rigu – ali su iste veoma male.

Tako su fudbalski analitičari sa platforme "Football Meets Data" izračunali da aktuelni šampion BiH ima tek 38.3 posto šanse da sa šest bodova izbori evropsko proljeće. Međutim, sa bodom više situacija bi bila daleko povoljnija. Ukoliko bi, sa druge strane, poslije 17. decembra Borac imao 7 bodova, to bi mu 90.1 posto bili dovoljno da u februaru zaigra u eliminacionom dijelu takmičenja.

Samim tim, jasno je – "Velikan iz Platonove" bi morao, osim planirane pobjede protiv Letonaca na Gradskom stadionu, da otkine bod ili Atalanti ili Hartsu. Ukoliko bi to učinio i jednima i drugima, uz trijumf u posljednjoj rundi, 99.9 posto bi bio na jednom od 24 stepenika koja vode ka prezimljavanju u Evropi.

ŠTA ČEKA IGRAČE BORCA DO KRAJA KONFERENCIJSKE LIGE?

Borac – Atalanta (26. novembar, 21.00)

Harts – Borac (10. decembar, 21.00)

Borac – Riga (17. decembar, 21.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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