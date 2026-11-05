Borac sam sebe pobijedio u Švedskoj, Marinović: "Ovakve greške su preskupe"

Iako je dominirao većim dijelom utakmice, Borac se iz Helsingborga vraća praznih šaka.

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Borac je u okviru trećeg kola Konferencijske lige poražen na gostovanju švedskom Mjelbiju rezultatom 2:0.

Presudan momenat meča na stadionu Olimpija u Helsingborgu desio se u 54. minutu, kada je početničku grešku napravio štoper Siniša Saničanin. Htio je defanzivac, koji je u ovom susretu nosio kapitensku traku, da vrati loptu golmanu Mladenu Jurkasu, ali je to uradio veoma loše. Prozreo je tu namjeru Jakob Bergstrem i pogodio za 1:0, poslije čega tim Vinka Marinovića više nije uspio da se mentalno digne.

A do tog trenutka banjalučki tim bio je daleko bolji rival na terenu. Štaviše dominirao je, ali...

"Mislim da smo gotovo kroz čitavu utakmicu imali kontrolu. Taj prvi gol koji smo primili na kraju je bio i presudan. Smatram da smo imali dovoljan broj šansi, igrali dobro i praktički kontrolirali cijeli susret, a onda smo iz jednog detalja primili pogodak koji je kasnije sigurno usmjerio utakmicu. I nakon tog gola imali smo inicijativu i pokušavali doći do izjednačenja. Nismo uspjeli, a na kraju se dogodila još jedna situacija u kojoj smo primili i drugi gol. Ono što sigurno mogu reći jeste da smo igrali dobro. Nažalost, ova utakmica nas za to nije nagradila jer su ovakve greške skupe kada se dogode. Vjerujem da će nam se u narednim utakmicama sve ovo vratiti", rekao je Marinović poslije utakmice, nastavivši:

Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

"Ekipa je jako dobro ušla u susret. Imali smo potreban pristup i energiju, kao i veliku želju da dođemo do pobjede. Imali smo dvije ili tri jako dobre prilike, pogotovo u prvom poluvremenu, koje nažalost nismo iskoristili. Takve šanse moraju da se realizuju kako bi se došlo do bodova. Šta je, tu je – moramo da se okrenemo sljedećim utakmicama i novim izazovima u Evropi."

Naredne obaveze fudbalere Borca čekaju 26. novembra, kada će na banjalučki Gradski stadion stići Atalanta. Do tada će crveno-plavi odraditi dva ligaška meča – protiv Radnika u Banjaluci i Željezničara u Sarajevu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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