logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Mjelbija svjestan snage Borca: Na islandu su imali uspjeha, isto tako protiv Finaca...

Trener Mjelbija svjestan snage Borca: Na islandu su imali uspjeha, isto tako protiv Finaca...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Andreas Brenstrem najavio meč Mjelbija i Borca i istakao snagu Borčeve ekipe.

Trener mjelbija najava utakmice s Borcm Izvor: FK Borac

Švedski šampion Mjelbi u četvrtak uveče dočekaće banjalučki Borac u meču trećeg kola Konferencijske lige.

Borac je u prva dva kola ostavio dobar utisak, crveno-plavi pružili su dobru partiju u porazu od panatinaikosa u Atini, a potom i u pobjedi nad KuPS-om i toga je svjestan trener Mjelvija Andreas Brenstrem.

„Naš protivnik imao je impresivne rezultate. Na Islandu su imali uspjeha, isto i u Finskoj. Znamo ih vrlo dobro, dobra ekipa koja je imala jako tešku utakmicu u Grčkoj. To je iskusna ekipa, sa igračima koji su igrali u Evropi. Našoj ekipi ovo je prvi put da igraju u Evropi, ali učimo i izgledamo bolje nego na samom početku“, rekao je Brenstrem i vratio se na Borac: „Tehnički obučena ekipa sa sjajnim individualcima, krilima, napadačima, tako da ako izgubite loptu u pogrešnom trenutku mogu to da riješe i moraćemo da pazimo na te kontranapade“.

Osvrnuo se trener i na činjenicu da Mjelbi ne igra na svom stadionu već na stadionu Hesingborga.

„Naravno da bismo željeli da igramo kod kuće na našoj areni, ali ona ne ispunjava uslove UEFA. Ali ovo je dobar stadion, blizu je, nije naša kuća, ali biće to OK“, rekao je trener Mjelbija.

Tagovi

Mjelbi FK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC