Trener Mjelbija svjestan snage Borca: Na islandu su imali uspjeha, isto tako protiv Finaca...

Andreas Brenstrem najavio meč Mjelbija i Borca i istakao snagu Borčeve ekipe.

Izvor: FK Borac

Švedski šampion Mjelbi u četvrtak uveče dočekaće banjalučki Borac u meču trećeg kola Konferencijske lige.

Borac je u prva dva kola ostavio dobar utisak, crveno-plavi pružili su dobru partiju u porazu od panatinaikosa u Atini, a potom i u pobjedi nad KuPS-om i toga je svjestan trener Mjelvija Andreas Brenstrem.

„Naš protivnik imao je impresivne rezultate. Na Islandu su imali uspjeha, isto i u Finskoj. Znamo ih vrlo dobro, dobra ekipa koja je imala jako tešku utakmicu u Grčkoj. To je iskusna ekipa, sa igračima koji su igrali u Evropi. Našoj ekipi ovo je prvi put da igraju u Evropi, ali učimo i izgledamo bolje nego na samom početku“, rekao je Brenstrem i vratio se na Borac: „Tehnički obučena ekipa sa sjajnim individualcima, krilima, napadačima, tako da ako izgubite loptu u pogrešnom trenutku mogu to da riješe i moraćemo da pazimo na te kontranapade“.

Osvrnuo se trener i na činjenicu da Mjelbi ne igra na svom stadionu već na stadionu Hesingborga.

„Naravno da bismo željeli da igramo kod kuće na našoj areni, ali ona ne ispunjava uslove UEFA. Ali ovo je dobar stadion, blizu je, nije naša kuća, ali biće to OK“, rekao je trener Mjelbija.