Duel u Švedskoj sudiće Gal Lejbovic.

Izvor: Domenic Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon polovičnog učinka u prva dva gola (poraz od Panatinaikosa 1:2 i pobjeda protiv KuPS-a 2:0), banjalučki fudbaleri u Švedskoj će imati priliku da upišu nove bodove na međunarodnoj sceni.

Izraelski arbitar Gal Lejbovic delegiran je za glavnog sudiju meča Mjelbi - Borac, u okviru trećeg kola Konferencijske lige.

Iz UEFA su odlučili da sva službena lica budu iz Izraela, a Lejbovicu će u radu pomagati pomoćnici Matitjahu Jakovov i Dor Medina, dok će četvrti sudija biti Dekel Cino. U VAR sobi takođe su Izraelci, Eli Hakmon i njegov pomoćnik Šalom Ben Avraham.

Meč je na programu u četvrtak od 18.45.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Lejbovic (40) do sada nije sudio klubovima iz BiH. Riječ je o sudiji koji uglavnom sudi mečeve izraelske lige, a ove sezone bio je delegiran na samo dva međunarodna meča. U kvalifikacijama za Ligu šampiona vodio je meč KuPS - Sabah (0:2), te duel Riga - ETO u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Vidi opis UEFA odredila arbitra za meč Mjelbi - Borac: Izraelac na centru, vodio je šokantan meč u Zenici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 8 / 8

Takođe, prije tri godine vodio je susret BiH i Luksemburga u kvalifikacijama za EURO 2024, kada su gosti šokirali i slavili 2:0 na "Bilinom polju".