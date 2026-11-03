UEFA odredila arbitra za meč Mjelbi - Borac: Izraelac na centru, vodio je šokantan meč u Zenici

Duel u Švedskoj sudiće Gal Lejbovic.
Nakon polovičnog učinka u prva dva gola (poraz od Panatinaikosa 1:2 i pobjeda protiv KuPS-a 2:0), banjalučki fudbaleri u Švedskoj će imati priliku da upišu nove bodove na međunarodnoj sceni.
Izraelski arbitar Gal Lejbovic delegiran je za glavnog sudiju meča Mjelbi - Borac, u okviru trećeg kola Konferencijske lige.
Iz UEFA su odlučili da sva službena lica budu iz Izraela, a Lejbovicu će u radu pomagati pomoćnici Matitjahu Jakovov i Dor Medina, dok će četvrti sudija biti Dekel Cino. U VAR sobi takođe su Izraelci, Eli Hakmon i njegov pomoćnik Šalom Ben Avraham.
Meč je na programu u četvrtak od 18.45.
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Lejbovic (40) do sada nije sudio klubovima iz BiH. Riječ je o sudiji koji uglavnom sudi mečeve izraelske lige, a ove sezone bio je delegiran na samo dva međunarodna meča. U kvalifikacijama za Ligu šampiona vodio je meč KuPS - Sabah (0:2), te duel Riga - ETO u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.
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Takođe, prije tri godine vodio je susret BiH i Luksemburga u kvalifikacijama za EURO 2024, kada su gosti šokirali i slavili 2:0 na "Bilinom polju".