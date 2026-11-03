logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UEFA odredila arbitra za meč Mjelbi - Borac: Izraelac na centru, vodio je šokantan meč u Zenici

UEFA odredila arbitra za meč Mjelbi - Borac: Izraelac na centru, vodio je šokantan meč u Zenici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Duel u Švedskoj sudiće Gal Lejbovic.

Gal Leibovitz, Gal Lejbovic Izvor: Domenic Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon polovičnog učinka u prva dva gola (poraz od Panatinaikosa 1:2 i pobjeda protiv KuPS-a 2:0), banjalučki fudbaleri u Švedskoj će imati priliku da upišu nove bodove na međunarodnoj sceni.

Izraelski arbitar Gal Lejbovic delegiran je za glavnog sudiju meča Mjelbi - Borac, u okviru trećeg kola Konferencijske lige.

Iz UEFA su odlučili da sva službena lica budu iz Izraela, a Lejbovicu će u radu pomagati pomoćnici Matitjahu Jakovov i Dor Medina, dok će četvrti sudija biti Dekel Cino. U VAR sobi takođe su Izraelci, Eli Hakmon i njegov pomoćnik Šalom Ben Avraham.

Meč je na programu u četvrtak od 18.45.



Standings provided by Sofascore

Lejbovic (40) do sada nije sudio klubovima iz BiH. Riječ je o sudiji koji uglavnom sudi mečeve izraelske lige, a ove sezone bio je delegiran na samo dva međunarodna meča. U kvalifikacijama za Ligu šampiona vodio je meč KuPS - Sabah (0:2), te duel Riga - ETO u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Takođe, prije tri godine vodio je susret BiH i Luksemburga u kvalifikacijama za EURO 2024, kada su gosti šokirali i slavili 2:0 na "Bilinom polju".

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Mjelbi Konferencijska liga sudija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC