Od titule do borbe za opstanak: Naredni evro-rival Borca u ogromnoj krizi - nije pobijedio u ligi dva i po mjeseca!

Mjelbi, sa kojim će Borac odmjeriti snage 5. novembra u Helsingborgu (18.45), u veoma je teškoj situaciji.

Izvor: Caisa Rasmussen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbaleri Borca savladali su finski KuPS rezultatom 2:0 u drugom kolu Konferencijske lige. Time su izabranici Vinka Marinovića napravili ogroman korak ka podvigu i novom plasmanu u nokaut fazu, međutim još su četiri ispita pred crveno-plavima do kraja ligaške faze.

Prvi od njih zove se Mjelbi, sa kojim će Banjalučani odmjeriti snage 5. novembra na stadionu "Olimpija" u Helsingborgu jer "Strandvalen" u Heleviku, gdje aktuelni švedski šampion inače igra domaće utakmice, ne ispunjava uslove koje propisuje Evropska fudbalska federacija.

Borčev predstojeći evropski rival nalazi se u velikoj rezultatskoj krizi. Od odbrane titule se već oprostio, a lako bi mogli da se desi i da se "pozdravi" sa nastupom u elitnom švedskom rangu. Ekipa kojom kao trener komanduje Andreas Brenstrem nalazi se tek na 12. mjestu na tabeli uz samo tri boda više od Degerforsa koji je na 14. poziciji, onoj koja vodi u razigravanje za opstanak. Prema trenutnoj tabeli, ligu bi napustili Ergrite (19) i Halmštad (17).

Do kraja prvenstva Mjelbi mora da odradi još šest utakmica. Već danas, sa početkom u 16.30 časova, ugostiće trećeplasirani Hamarbi, kojem su bodovi i te kako potrebni u borbi za plasman na evropsku scenu. Potom slijede dueli sa Ergriteom i Kalmarom, direktnim konkurentima u borbi za očuvanje prvoligaškog statusa, dok su preostala tri rivala Mjelbija u eliti Bromapojkarna, Malme i Halmštad.

Da stvar bude gora po Mjelbi pred mečeve odluke, ovaj tim za pobjedu u prvenstvu ne zna od 15. avgusta!? Tada je pred domaćom publikom savladan lider Sirijus (4:3), nakon čega je Mjelbi u narednih osam utakmica upisao tri remija i pet poraza.

Reklo bi se, ogromna prilika koju tim Vinka Marinovića ne bi smio da propusti...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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