Savić poslije gola i važne pobjede Borca: Napravili smo prvi korak ka evropskom proljeću!

"Pobjeda za cijeli grad i ekipu", rekao je strijelac prvog gola za crveno-plave Stefan Savić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučki Borac dokazao je da dobra igra u Atini u porazu od Panatinaikosa nije slučajnost i u četvrtak uveče deklasirao finski KuPS u Banjaluci.

Iako je na semaforu bilo "samo" 2:0 bila je to više nego zaslužena pobjeda crveno-plavih koji su od početka do kraja igrali ofanzivno, o čemu svjedoči i 26 udaraca ka protivničkom golu.

Pogotke za prvu pobjedu u novoj ligaškoj fazi Konferencijske lige postigli su Stefan Savić u prvom i Matej Deket u drugom poluvremenu.

"Pobjeda za sve nas, za cijeli grad i za ekipu", bio je prvi komentar Stefana Savića nakon meča.

"Pa mislim da smo pogotovo prvo poluvrijeme odigrali fantastično. Možda nam je trebala još neka koncentracija u zadnjoj trećini, ali na kraju 2:0 pobjeda i mislim da nema ko šta da prigovori", dodao je strijelac prvog gola za Banjalučane.

Ovom pobjedom Borac je najavio lijepu evropsku jesen, ali i možda ponovo krenuo ka evropskom proljeću.

"Pa odradili smo, da kažem, prvi korak. Sigurno ima još puno utakmica, treba nam još bodova, ali eto, taj prvi korak je tu“, prokomentarisao je Savić.