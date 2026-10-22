Finci znali šta ih čeka u Banjaluci! "Borac je bio mnogo bolji, uništio nas je drugi gol"!

Trener KuPS-a Mika Nutinen čestitao Borcu na zasluženoj pobjedi.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Borca upisali su trijumf u Konferencijskoj ligi savladavši finski KuPS 2:0 golovima Stefana Savića i Mateja Deketa.

Finci su se pred ovaj meč isticali snagu Borca u napadu, kao da su predosjećali fantastično veče nikad ofanzivnijih crveno-plavih.

Redali su se napadi pred golom Johanesa Krajdla, koji na kraju može i da bude srećan što je samo dva puta vadio loptu iz mreže.

Nakon ovakve utakmice trener gostiju Mika Nutinen mogao je samo da čestita Borcu i zaključi da je njegov protivnik bio mnogo bolji večeras.

"Prije svega čestitke Borcu, bili smo bolji. Za nas je to bila teška utakmica, imali smo problema na samom početku, morali smo mnogo da se branimo. Nakon što smo primili prvi gol krenuli smo malo bolje da igramo. Kraj prvog i početak drugog bio je neki period naše bolje igre, ali tada smo primili gol i ubijene su naše nade. Nakon toga Borac se dobro branio, nismo imali prostora da kreiramo neke bolje prilike. Tako da sveukupno smo razočarani rezultatom, ali moram da kaže, da je naš protivnik bio bolji“, rekao je Nutinen.

Trener KuPS-a rekao je da ga Borac nije iznenadio mnogo.

"Ne previše. Ali i uprkos tome što smo znali šta rade, oni su odigrali dobro. Nekada se pripremiš, ali imaš kvalitetne igrače protiv sebe".

Na pitanje šta dalje za KuPS poslije dva upisana poraza u Konferencijskoj ligi Nutinen je kratko odgovorio:

"Moramo da počnemo da pobjeđujemo".