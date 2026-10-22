Kapiten banjalučkog Borca Siniša Saničanin čestitao je saigračima, klubu i svima na Gradskom stadionu prvu evropsku pobjedu ove sezone u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučani su u četvrtak uveče apsolutno dominirali protiv finskog KuPS-a i stigli do vrijedna tri boda pogocima Stefana Savića i Mateja Deketa.

Saničanin je za "Arenu Sport", istakao važnost pobjede nad KuPS-om i pohvalio borbenost čitavog tima nakon što su odbranili mrežu i upisali tri boda u Konferencijskoj ligi.

"Čestitam ekipi, stručnom štabu i svima u klubu na prvoj pobjedi u Evropi ove sezone. Dobro smo stajali na terenu i kvalitetno se pripremili za protivnika. Bili smo agresivni i blizu u svakom duelu, tako da su ova tri boda uz ispunjene tribine potpuno zaslužena. Pozivam navijače da dođu u što većem broju i na narednu utakmicu", rekao je Saničanin.

Mogao je Borac po prikazanoj igri da postigne još nekoliko golova, ali ostvaren je najvažniji cilj - pobjeda.

"Ostaje mali žal što nismo realizovali još neku šansu, ali moramo biti zadovoljni. Ovo je evropsko takmičenje i nijedan protivnik nije naivan. Osjećaj je izvanredan, ponosan sam na cijelu ekipu i prelijepo je biti dio ove priče", dodao je kapiten crveno-plavih.

Naredni evropski duel Banjalučani će igrati 5. novembra u Švedskoj protiv Mjelbija.

Vidi opis Siniša Saničanin nakon prvog evropskog trijumfa Borca: "Potpuno zaslužena pobjeda" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

(MONDO)