Kapiten banjalučkog Borca Siniša Saničanin čestitao je saigračima, klubu i svima na Gradskom stadionu prvu evropsku pobjedu ove sezone u Konferencijskoj ligi.
Banjalučani su u četvrtak uveče apsolutno dominirali protiv finskog KuPS-a i stigli do vrijedna tri boda pogocima Stefana Savića i Mateja Deketa.
Saničanin je za "Arenu Sport", istakao važnost pobjede nad KuPS-om i pohvalio borbenost čitavog tima nakon što su odbranili mrežu i upisali tri boda u Konferencijskoj ligi.
"Čestitam ekipi, stručnom štabu i svima u klubu na prvoj pobjedi u Evropi ove sezone. Dobro smo stajali na terenu i kvalitetno se pripremili za protivnika. Bili smo agresivni i blizu u svakom duelu, tako da su ova tri boda uz ispunjene tribine potpuno zaslužena. Pozivam navijače da dođu u što većem broju i na narednu utakmicu", rekao je Saničanin.
Mogao je Borac po prikazanoj igri da postigne još nekoliko golova, ali ostvaren je najvažniji cilj - pobjeda.
"Ostaje mali žal što nismo realizovali još neku šansu, ali moramo biti zadovoljni. Ovo je evropsko takmičenje i nijedan protivnik nije naivan. Osjećaj je izvanredan, ponosan sam na cijelu ekipu i prelijepo je biti dio ove priče", dodao je kapiten crveno-plavih.
Naredni evropski duel Banjalučani će igrati 5. novembra u Švedskoj protiv Mjelbija.
Siniša Saničanin nakon prvog evropskog trijumfa Borca: "Potpuno zaslužena pobjeda"
(MONDO)