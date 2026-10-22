Sve o utakmici Borac - KuPS: Kad se igra, koliko znači ovaj meč i zašto se Finci plaše napada crveno-plavih?

Pojedinosti koje treba da znate pred okršaj Borca i KuPS-a.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca odmjeriće ovog četvrtka snage sa finskim KuPS-om u okviru drugog kola Konferencijske lige (21.00).

Crveno-plavi u ovaj susret ulaze nakon minimalnog poraza (2:1) u Atini od Panatinaikosa, a iz banjalučkog tabora najavljuju pobjedu kojom bi napravili ogroman korak ka plasmanu u nokaut fazu koja se igra na proljeće.

ŠTA SE DESILO U PRVOM KOLU?

Borac je na startu takmičenja ukrstio koplja sa Panatinaikosom, na Olimpijskom stadionu Spiros Luis u glavnom gradu Grčke. Poražen je, ali nije razočarao postigavši pogodak koji bi u decembru, prilikom "svođenja računa" nakon posljednjeg kola, mogao mnogo da znači.

Aktuelni prvak Finske je u Tampereu igrao protiv Trabzona, a Mohamed Salah i družina su uspjeli da izađu na kraj sa izabranicima Mike Nutinena (2:4).

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

OČEKIVANJA IZ BORCA

"Očekuje nas kvalitetan protivnik, dobro organizovan i taktički disciplinovan, sa jasnim principima u ulascima u igru. Svjesni smo kvaliteta koji ima protivnik, ali isto tako smo spremni i sa nestrpljenjem očekujemo utakmicu. Želimo sutra da odgovorimo na adekvatan način i da budemo ti koji će diktirati ritam. Ova nam je utakmica, kao što sam rekao, izuzetno važna. Sa te strane sigurno imamo jedan cilj – da sutra pokušamo da osvojimo tri boda i tako dođemo do prve pobjede u Konferencijskoj ligi", rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare trener Borca Vinko Marinović, nastavivši:

"Igramo pred našim navijačima i moramo sutra biti maksimalno disciplinovni, konkretni i odlučni jer samo tako možemo da pariramo protivniku. Vjerujem u ovu ekipu koja je do sada pokazala dosta svojih kvaliteta i vjerujem da će ekipa sutra dati sve od sebe, boriti se za svaki duel i za svaki pedalj terena, te da ćemo uspjeti ostvariti ono što sam maloprije rekao. Još jednom ću reći da poštujemo KuPS, ali isto tako vjerujemo u sebe i sutra želimo da odigramo jednu snažnu utakmicu te dođemo do pobjede."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

FINCI SE PLAŠE BORČEVOG NAPADA

"Jako sam uzbuđen što sam tu. Uvijek je dobro igrati ovakve utakmice, smatram da smo dobro pripremljeni, tako da je uzbuđenje na nivou", rekao je prvotimac KuPS-a Akseli Puko, te pohvalio napadačku liniju "crveno-plavih":

"Mislim da će nama biti najveći izazov zapravo njihov napad, pošto to je ono što smo gledali, imaju poprilično jak napad, tako da će nam to biti izazov."

S pravom se gosti pribojavaju napada Borca – dovoljno je reći samo da je Luka Juričić u kvalifikacijama postigao čak pet golova, jedan manje od klupskog rekordera na ino-sceni Muhameda Ibrahimbegovića.

Osim njega, pogađali su i Stefan Savić (2), Ante Roguljić (2), Amer Hiroš, Matej Deket...

U najavi meča oglasio se i trener Mika Nutinen.

"Borac je veoma dobra ekipa, tako da i mi moramo da budemo na nivou da bismo uspjeli da odnesemo neke bodove odavde. Mi nismo ekipa koja se mnogo mijenja, ne mijenjamo stil igre, tako da ćemo ostati vjerni svom identitetu. Iako smo svjesni da su evropske utakmice drugačije nego u domaćoj ligi, igrači moraju tome da se prilagode, naročito u šesnaestercu. Moramo da pojačamo tu igru", jasan je Nutinen.

Izvor: Michael Erichsen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

KO SUDI?

Arbitri dolaze sa Islanda, a predvodi ih Ivar Ori Kristjanson (1989.). Do sada je ovaj sudija u tekućoj takmičarskoj godini odradio po jedan meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona (Kauno Žalgiris – Drita) i Konferencijsku ligu (Aluminij – Dinamo Siti), a u najjačem islandskom rangu debitovao je u septembru 2013. godine, odradivši do sada oko 200 mečeva.

Ovo će mu, inače, biti treća sezona u glavnoj fazi Konferencijske lige. Debitovao je 8. septembra 2022. godine, u susretu Šamroka i Đurgardena, nakon čega je u ovom takmičenju sudio i prošle sezone, u mečevima Samsunspor – Dinamo Kijev i Škendija – Slovan.

Pomoćnici će mu biti Birkir Sigurdarson i Gilfi Mar Sigurdson, dok je za četvrtog arbitra određen Vilhalmur Torarinson. VAR sudije dolaze iz Danske, a te poslove obavljaće Jakob Kelet i Mads Kristofersen.

GDJE JE PRENOS?

Utakmicu Borac – KUPS možete da pratite uživo posredstvom TV Arena sport, ali i u tekstualnom prenosu na portalu MONDO, uz fotografije i izvještaje sa lica mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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