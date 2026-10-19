Finci prekinuli crnu seriju pred put u Banjaluku: KuPS popravio raspoloženje pred Borac

Naredni protivnik banjalučkog Borca u Konferencijskoj ligi, ekipa KuPS-a osvojila je važna tri boda u šampionatu Finske savladavši VPS rezultatom 2:0 (2:0) pogocima Haimea Morena i Boba Nila Armaha na Vere Areni.

Izvor: KuPS/zvanični sajt/kups.fi

Borac u četvrtak igra drugi meč u Konferencijskoj ligi i to prvi u Banjaluci u ovoj sezoni.

Nakon poraza od Panatinaikosa u Atini (2:1), Banjalučani će ugostiti finski KuPS, koji je u nedjelju prekinuo crnu-seriju od tri uzastopna poraza.

Izabranici Mike Nutinena, poraženi su minimalnim rezultatom od Ulua i Intera Turku u prvenstvu, a onda i kod kuće od Trabzona u Konferencijskoj ligi zahvaljujući prvenstveno sjajnom Egipćaninu Mohamedu Salahu, koji je bio strijelac i asistent (2:4).

Ipak, Finci su se vratili na pobjednički kolosijek i popravili raspoloženje pred put u Banjaluku.

"Tri boda i sačuvana mreža. Mislim da smo većim dijelom utakmice kontrolisali igru. Moramo biti zadovoljni. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, naša igra se popravljala kako je vrijeme odmicalo. U drugom poluvremenu smo mogli bolje smiriti posjed, ali je utakmica u svakom slučaju ostala pod našom kontrolom", rekao je trener KuPS-a.

Ova pobjeda dala je dodatni motiv i energiju pred naredne izazove u Evropi i trci za šampionsku titulu u Finskoj.

"Pobjeda nam daje energiju, a svjesni smo da više nemamo prava na kiks. Sada samo moramo ići utakmicu po utakmicu i pronalaziti način da pobjeđujemo. Ovo je dobar početak", naglasio je Nutinen, a prenio klupski sajt.

Podsjetimo meč između Borca i KupPS-a igra se u četvrtak na Gradskom stadionu s početkom u 21 čas.

(MONDO)