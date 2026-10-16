Borčev duel sa Panatinaikosom jedan od gledanijih, najviše gledalaca na Poljudu!

Više od 20.000 gledalaca gledalo uživo duel Panatinaikosa i Borca, najposjećeniji meč prvog kola Konferencijske lige bio je onaj u Splitu između Hajduka i Ajaksa.

Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Duel na Olimpijskom stadionu "Spiros Luis" sa tribina su posmatrala 21.363 gledaoca i reklo bi se da je bio jedna od posjećenijih mečeva.

Najviše publike je, međutim, bilo na splitskom Poljudu. Senzacionalnu pobjedu Hajduka nad Ajaksom, jednu od najvećih trijumfa splitskog kluba u novijoj istoriji uživo je gledalo 31.236 gledalaca.

Tačno 28.500 gledalaca bilo je na utakmici Tventa i Tuna, dok je duel Fajburg – Jablonec pratilo 28.100 gledalaca.

Odlična posjeta od 26.732 gledalaca bila je i na duelu Univerzitatee iz Krajove i Hetafea, a pobjedu Kopenhagena nad Bragom gledalo je 24.363 gledalaca.

Ispred duela Panatinaikosa i Borca su još dueli CSKA – Monako (22.025) te Brajtona – Kauno Žalgiris (21.840).

Šokantan poraz od Zvezde u Luganu je gledalo 7.898 gledalaca, a naredni protivnik Borca u Konferencijskoj ligi, KuPS je dočekao Trabzonspor pred 7.812 gledalaca i doživio praz 4:2.

Najmanje gledalaca u prvom kolu Konferencijske lige bilo je na duelu Egnatije i Mitjilanda. Ovaj duel u Albaniji gledao je 1.521 posjetilac.