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U Panatinaikosu zadovoljni tijesnom pobjedom protiv Borca: Najvažnije da smo startovali trijumfom!

U Panatinaikosu zadovoljni tijesnom pobjedom protiv Borca: Najvažnije da smo startovali trijumfom!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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U taboru "zelenih" zadovoljni poslije pobjede 2:1 nad banjalučkim timom.

Jakob Nestrup Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Panatinaikosa savladali su ekipu Borca 2:1 na startu Konferencijske lige.

Siril Desers i Kings Kangva donijeli su Panatinaikosu pobjedu, za koju su ipak strepili do samog kraja jer je Miloš Jojić smanjio na 2:1 i tako vratio potpunu neizvjesnost.

Strijelac drugo pogotka za grčki tim Kings Kangva istakao je da je najvažnije da je ekipa počela ligašku fazu pobjedom.

"Bila je ovo teška utakmica protiv dobre ekipe Borca. Uspjeli smo da iskoristimo naše šanse, posebno u prvom poluvremenu. Ovo je prva utakmica u ovom takmičenju i najvažnije je što smo upisali pobjedu. Isto tako važno je da postignemo golova koliko možemo, is am želim da učestvujem u toj fazi", prokomentarisao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde.

Značaj trijumfa na startu takmičenja apostrofirao je poslije meča i trener Panatinaikosa Jakob Nestrup.

"Zadovoljan sam igrom, važno je da smo počeli pobjedom. U prošloj utakmici smo razočarali, sada smo željeli od početka da igramo jako, mogli smo da zabijemo tri ili četiri gola, ali zadovoljan sam pobjedom", rekao je Nistrup za grčke medije.

Grčki novinari pitali su ga da prokomentariše prilično vertikalan stil igre koji gaji njegova ekipa.

“Sa igračima poput Unahija koji se odličnmo kreće između linija i Desersa koji zna kako da namuči svoje čuvare to nam dobro ide, a i penali, koji su ispravno dosuđeni, došli su iz vertikalne igre. Tokom meča imao sam jedan flešbek na meč kada sam vodio Kopenhagen, ali najvažnije je da smo pobijedili i da sada mnogo lakše možemo da idemo u Kazahstan”, rekao je trener Panatinaikosa.

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Tagovi

Jakob Nestrup Panatinaikos FK Borac Konferencijska liga

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