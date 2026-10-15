Trojica uhapšenih navijača Borca su iz Srbije, ostali iz R. Srpske, u petak ujutro idu pred sudiju?!

Ambasador BiH u Grčkoj Dragan Vuković otkrio nove detalje o sudbini uhapšenih navijača Borca u Atini, u međuvremenu se pojavila i informacija kada bi trebali da se pojave na sudu.

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Banjalučki Borac od 18.45 časova gostuje kod Panatinaikosa u prvom kolu Konferencijske lige, a duel u Atini imao je lošu uvertiru s obzirom da je u srijedu uveče došlo do incidenata ispred hotela u kojem su bili smješteni Banjalučani.

Nakon incidenata sa domaćim navijačima na teren je izašla policija, a potom se desio i sukob navijača Borca sa grčkom policijom, nakon čega je uhapšeno 11 gostujućih navijača koji su u pritvoru od sinoć.

“Tužilaštvo u Atini donijeće odluku o statusu 11 uhapšenih navijača Fudbalskog kluba Borac iz Banjaluke”, rekao je ambasador BiH u Grčkoj Dragan Vuković.

On je naveo da su trojica uhapšenih navijača državljani Srbije, a ostali su iz Republike Srpske.

"Tužilaštvo će odrediti šta će se desiti sa njima. Da li će biti deportovani ili zadržani na kraće ili duže vrijeme zavisiće od stepena događaja i pričinjene štete", rekao je Vuković za RTRS.

On je naveo da je u stalnom kontaktu sa direktorom FK Bora, Dejanom Čatom.

"Ambasada će učiniti sve što je u njenoj nadležnosti da pomogne", rekao je Vuković.

Prema nezvaničnim informacijama koje je u međuvremenu objavio ATV, uhapšeni navijači Borca u petak od 10 časova biće izvedeni pred sudiju za prekršaje i dotad će ostati u pritvoru, a kako se navodi oni bi trebali potom biti deportovani iz Grčke.

Podsjetimo, 11 navijača banjalučkog Borca uhapšeno je sinoć u Atini nakon incidenata i sukoba sa policijom ispred hotela u kojem su bili smješteni.

Prema tvrdnjama grčkog ministra civilne zaštite Mihalisa Hrisohoidisa “navijači Borca su napali policijske službenike”, ali je to demantovao direktor banjalučkog kluba Dejan Čato ističući da su sukob inicirali grčki navijači koji su došli pred hotel i provocirali goste iz Banjaluke.