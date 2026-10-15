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Grčki mediji: Uhapšeno 11 navijača Borca u Atini, povrijeđen policajac! "Izabrali su pogrešnu zemlju"

Grčki mediji: Uhapšeno 11 navijača Borca u Atini, povrijeđen policajac! "Izabrali su pogrešnu zemlju"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Grčki policajci iz Odjeljenja za borbu protiv organizovanog nasilja u sportu uhapsili su 11 navijača banjalučkog Borca zbog napada na organe reda u Ulici Liosion u Atini, u blizini hotela u kojem su odsjeli pred utakmicu sa Panatinaikosom, prenijeli su mediji u Grčkoj.

Grčki mediji: Uhapšeno 11 navijača FK Borac u Atini Izvor: X/Hooligans.cz Official

Prema saopštenju grčke policije, koju su prenijeli atinski mediji, sve je počelo kada je 150 ljudi prošetalo centrom Atine noseći kamenje, ručne baklje, gvozdene šipke i druge predmete.

Kada su policajci stigli na lice mjesta, napadnuti su bačenim predmetima, usljed čega je jedan policajac povrijeđen. Istovremeno, pričinjena je šteta na izlozima i opremi hotela.

Na mjestu napada pronađene su i zaplijenjene četiri gvozdene šipke i jedna aktivirana ručna baklja.

Ministar civilne zaštite Grčke Mihalis Hrisohoidis izjavio za TV SKAI: "Ako su došli ovdje da prave incidente, došli su u pogrešnu zemlju. Rekao sam načelniku grčke policije da izda naređenje da se protjeraju svi oni koji nemaju namjeru da mirno prate utakmicu", prenio je portal "Prototema".

"Službenici Poddirekcije za suzbijanje organizovanog nasilja u sportu Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala pokrenuli su skraćeni postupak (po hitnom postupku) protiv 11 navijača inostranog fudbalskog kluba koji su u noćnim satima (15.10.2026) napali policijske službenike.

Konkretno, 150 osoba koje se nalaze u Atini uoči fudbalske utakmice kretalo se pješice centrom grada, ometajući saobraćaj, dok su kod sebe imale kamenje, ručne baklje, gvozdene šipke i druge predmete.

Policajci ove jedinice, koji su bili na redovnoj dužnosti u široj oblasti, stigli su na lice mjesta gde su ih okupljeni gađali raznim predmetima.

Policijski službenici su, sprovodeći odgovarajuće taktičke poteze i koristeći propisana sredstva, uspjeli da spriječe daljnje napade i da uhapse pomenutih 11 osoba.

U napadima je povrijeđen jedan policajac, koji je prevezen u bolnicu zbog pružanja prve pomoći, dok su oštećeni službena oprema, prozorska stakla i baštenske stolice i stolovi obližnjeg hotela.

Na mjestu napada pronađene su i zaplijenjene četiri gvozdene šipke i jedna aktivirana ručna baklja, koje će biti poslate Upravi za forenzička ispitivanja radi laboratorijske analize.

Uhapšeni se privode nadležnom tužilaštvu", navedeno je u saopštenju grčke policije.

Podsjetimo, meč između Panatinaikosa i Borca u Konferencijskoj ligi igra se večeras s početkom u 18.45 časova u Atini.

(MONDO)

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FK Borac Panatinaikos Konferencijska liga Lešinari

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