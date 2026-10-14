"Borčevci" poručili iz Atine: "Znamo snagu Panatinaikosa, ali vjerujemo u sebe"

Fudbaleri Borca spremni dočekuju okršaj prvog kola ligaške faze Konferencijske lige protiv grčkog Panatinaikosa.

Izvor: FK Borac

Atmosfera u taboru banjalučkog tima je na najvišem nivou, a u taboru crveno-plavih vlada velika želja i motivacija da se na evropskoj sceni prikaže kvalitetna i hrabra igra.

Šef stručnog štaba Vinko Marinović istakao je na konferenciji za medije u Atini da je grčki rival izuzetno kvalitetan, ali da Borac ulazi u meč sa jasnom vjerom u sopstvene mogućnosti.

"Imamo veliku želju i jaku motivaciju da igramo sa Panatinaikosom. Oni su ove sezone dosta uložili i radi se o znatno kvalitetnijoj ekipi nego u našem ranijem susretu. Svjesni smo težine i veličine protivnika, ali isto tako vjerujemo u svoj kvalitet koji smo pokazali kroz kvalifikacije izbacujući teške rivale. Sutra izlazimo da se takmičimo i da se borimo za dobar rezultat", poručio je Marinović.

Strateg Banjalučana se zahvalio i navijačima koji su doputovali u velikom broju, naglasivši da će ekipa dati sve od sebe da im se oduži na terenu.

"Zahvalio bih se navijačima u svoje ime, kao i u ime igrača i kluba. Nije lako izdvojiti ni vrijeme ni novac da nas podrže, oni nam daju ogroman vjetar u leđa. Panatinaikos je u dosadašnjem dijelu prvenstva primio samo tri gola, što pokazuje kakav balans i kvalitet posjeduju. Od svojih momaka očekujem maksimalnu koncentraciju, disciplinu i taktičku odgovornost tokom svih 90 minuta, jer se protiv ovakvih ekipa svaka greška skupo plaća", jasan je Marinović.

Napadač Banjalučana Luka Juričić takođe se obratio grčkim novinarima, a najbolji strijelac Borca nije krio uzbuđenje pred početak takmičenja u Evropi.



"Atmosfera u svlačionici je odlična. Jedva čekamo da utakmica počne, da izađemo na teren i odmjerimo snage sa tako jakom ekipom da vidimo gdje smo i šta smo. Panatinaikos je odlična ekipa, igraju fantastičan fudbal i odbrana im je jedan od najboljih aduta, ali i mi vjerujemo u sebe - uostalom, ne bismo ni bili u Konferencijskoj ligi da nemamo kvalitet. Imamo svoje šanse i nadam se da ćemo ih pretvoriti u golove", rekao je Juričić.

LUKA ŽELI DA GOLOM OBRADUJE STRICA

Izvor: FK Borac

Posebnu motivaciju za ovaj meč napadač Borca pronašao je i u porodičnoj tradiciji, s obzirom na to da je njegov stric Davor nekada tresao mrežu Panatinaikosa. U Grčkoj je nastupao za Panionios, Apolon, Kalamariju i Atromitos.

"Stric je igrao dosta godina u Grčkoj i drago mi je što će sutra biti na tribinama. Nadam se da ću ga obradovati pogotkom i nastaviti tradiciju", zaključio je napadač crveno-plavih.

Meč između Panate i Borca na rasporedu je u četvrtak s početkom u 18.45 a direktan prenos je na TV Arena Sport.

(MONDO)