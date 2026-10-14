Borcu male šanse za uspjeh u Atini: Kladionice ne vjeruju u crveno-plave, a vi? (ANKETA)

Glasajte u našoj anketi - kako će biti završen meč Panatinaikos - Borac, koji se igra sutra (18.45) na Olimpijskom stadionu "Spiros Luis" u Atini?

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca otputovali su jutros u Atinu, gdje će u četvrtak uveče odmjeriti snage sa Panatinaikosom u prvom kolu Konferencijske lige.

Crveno-plavi su "bez pozdrava" otišli u glavni grad Grčke. Nije, naime, upriličena konferencija za novinare pred jedan od najvećih mečeva u klupskoj istoriji, uoči kojeg navijači ne daju prevelike šanse izabranicima Vinka Marinovića da mogu da ostvare pozitivan rezultat.

Naime, kvote na "keca", odnosno pobjedu atinskih "zelenih", kreću se od 1.18 do 1.25. Kvota na "iks", odnosno na neriješen rezultat na Olimpijskom stadionu "Spiros Luis", iznose od 6.30 do 6.50, dok je "dvojka", odnosno senzacionalna pobjeda Borca, u intervalu od 11.60 do 15.00.

Kladionice ne vjeruju Borcu – a vi? Glasajte u našoj anketi – kako će Borac proći u Atini, u prvoj utakmici u Konferencijskoj ligi!

Anketa Kako će biti završena utakmica Panatinaikos - Borac? Pobijediće Borac 44.44% (8)

Pobijediće Panatinaikos 27.78% (5)

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