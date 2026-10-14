Mimo ustaljene prakse i bez zvanične konferencije za medije, Banjalučani krenuli na jedno od najvećih evropskih gostovanja u novijoj istoriji.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca otputovali su u Atinu, gdje ih očekuje izuzetno važan meč na startu Konferencijske lige protiv grčkog velikana Panatinaikosa. Međutim, odlazak na ovo veliko evropsko gostovanje pratio je nesvakidašnji potez kluba koji je iznenadio sportsku javnost i navijače u Banjaluci - ekipa je u Grčku otputovala doslovno "bez pozdrava".

Mimo svih dosadašnjih običaja i ustaljene prakse, pred odlazak na ovako značajan megdan nije održana zvanična konferencija za medije. Iako su pres-konferencije uoči većine utakmica Borca postale standardan dio klupskog protokola, odluka da se izostavi obraćanje medijima pred jedan od najvećih mečeva u novijoj istoriji kluba izazvala je prilično čuđenje.

Vidi opis Borac "bez pozdrava" otputovao u Atinu: Konferencijska liga bez konferencije za medije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 9 / 9 AD

Predstavnici medija i javnost tako su ostali uskraćeni za očekivane izjave trenera i igrača, kao i za uvid u zdravstveni bilten, taktička očekivanja i atmosferu u taboru "crveno-plavih" pred duel s velikanom iz Atine.

Ipak, bez obzira na medijsku tišinu uoči polaska, fokus tima ostaje na terenu. Borac ulazi u ovaj meč s ciljem da pokaže hrabru i borbenu igru, kvalitet na međunarodnoj sceni i napravi što bolji rezultat protiv favorizovanog Panatinaikosa na samom startu evropske jeseni.

Meč u Atini na programu je u četvrtak od 18.45.