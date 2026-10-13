Mađari dijele pravdu Borcu u Atini: Glavni arbitar "lagan" na kartonima

Fudbaleri Borca u četvrtak gostuju Panatinaikosu u Atini na startu Konferencijske lige, a na tom meču pravdu će dijeliti mađarski arbitri.

Izvor: WOLNY KAMIL / Newspix.pl / Profimedia

Glavni sudija predstojećeg meča Banjalučana protiv Panate biće mladi arbitar Bence Čonka (34), kojem je ovo tek druga sezona u kojoj sudi evropske mečeve.

Prethodne sezone vodio je susrete u Konferencijskoj ligi i njenim kvalifikacijama, kvalifikacijama za Ligu Evrope i kvalifikacijama za Ligu šampiona u kojima je zabilježio i jedan interesantan kuriozitet.

Naime, Mađar je u duelu između letonske Rige i jermenskog Ararata (3:2) podijelio čak devet žutih kartona, pet Letoncima a jedan manje Jermenima, pa bi se moglo reći da je "lagan na potezanju iz džepa".

Zato crveno-plavi moraju biti izuzetno oprezni, posebno kad su u pitanju eventualni prigovori sudiji.

Čonkini pomoćnici u Atini su takođe Mađari - Balaš Buzaš i Norbert Bornemiša, četvrti sudija će biti Đerđ Bogar, dok će u VAR sobi boraviti Tomaš Bognar i Ferenc Karakoa.

Utakmica između Panate i Borca na rasporedu je u četvrtak s početkom od 18.45.

(MONDO)