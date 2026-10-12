Panatinaikos uzdrman porazom od Olimpijakosa: "Moramo u četvrtak pobijediti Borac"

Veliki atinski derbi u Pireju između Olimpijakosa i Panatinaikosa pripao je crveno-bijelima minimalnim rezultatom i to sa igračem manje, što je trener "zelenih" Jakob Nestrup okararakterisao "glupim". Moramo pobijediti Borac u četvrtak.

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Panatinaikos je izgubio u atinskom derbiju u šestom kolu golom Panajotisa Retsosa, ali je ostao lider šampionata Grčke sa pet pobjeda.

Danski stručnjak Jakob Nestrup sa klupe atinskih "zelenih" je poraz opisao kao glup, ali zaslužen jer je Olimpijakos bio bolji.

"Glup poraz. Utakmica u kojoj dva tima nisu imala velike razlike. U prvom poluvremenu smo bili druga najbolja ekipa i zato smo izgubili. Bila je to utakmica koja je mogla završiti neriješeno. Na kraju, mislim da je u 95 minuta naš protivnik bio bolji, tako da smo s ovom predstavom riskirali poraz. Očigledno je da je to veliko razočaranje za nas. Zajedno pobjeđujemo, zajedno gubimo. Isto se dešava i u derbijima. Moramo se vratiti na pobjedničke staze u četvrtak protiv Borca iz Banjaluke", rekao je Danac poslije meča, a prenijeli grčki mediji.

Prema njegovim riječima, već je zaboravio pet prethodnih prvenstvenih pobjeda, kao i poraz od Olimpijakosa, i razmišlja o četvrtku i početku Konferencijske lige protiv banjalučkog Borca.

"Nemam šta da kažem o prvih šest utakmica. Već smo zaboravili na pet, sada ćemo i ovaj derbi. Uradićemo ono što obično radimo, a to je gledati naprijed. Razočaranje je definitivno veliko, ali moramo se pregrupisati i vratiti u igru", dodao je Nestrup.

Meč između Panate i Borca na rasporedu je u četvrtak u Atini s početkom u 18.45 časova.

(MONDO)