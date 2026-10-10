UŽIVO BORAC - BSK: Prvi banjalučki derbi u Premijer ligi BiH

Od 18.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci očekuje nas istorijski okršaj - prvi banjalučki derbi između Borca i BSK-a u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Borac je domaćin BSK-u u prvoj derbiju Banjaluke u najvišem rangu bosanskohercegovačkog fudbala.

Dva kluba iz Banjaluke su se dosad sastajala uglavnom u Prvoj ligi Republike Srpske ili Kupu RS, a uspješniji su bili crveno-plavi. Posljednji put, Borac je takmičarski meč odigrao sa "romantičarima" u septembru 2024. godine kada je slavio ubjedljivu pobjedu poslije preokreta (4:1). Filip Račić je doveo BSK do prednosti, a onda su mrežu ekipe s Čaira pogađali Boban Nikolov, Pavle Đajić, Damir Hrelja, Nikola Srećković.

Prošle godine, dva banjalučka tima su odigrala i prijateljku utakmicu u okviru priprema za novu sezonu i opet je slavio Borac poslije preokreta (3:1). Vodeći gol za BSK postigao je Luka Misimović, sin Zvjezdana Misimovića, predsjednika Borca, a onda su crveno-plavi preko Gregora Bajdea, Nikole Pejovića i Đorđa Despotovića stigli do trijumfa.

"Utakmica protiv BSK-a ima poseban značaj jer je ovo prvi gradski derbi u Premijer ligi BiH. Znamo svoju ulogu, ulazimo u meč sa jasnim ciljem da osvojimo tri boda i preuzmemo vrh tabele, ali respektujemo rivala. BSK je ekipa koja ima energiju i motivaciju, tako da moramo biti na maksimalnom nivou od prvog minuta", rekao je trener Borca Vinko Marinović u najavi meča.

Njegov kolega s klupe BSK-a Bojan Puzigaća ulogu favorita je prepustio aktuelnom prvaku BiH.

"Znamo da je Borac veliki favorit, pogotovo na svom terenu, ne samo protiv nas, već protiv svih ekipa u Premijer ligi BiH. Potrudićemo se da pružimo dobar otpor rivalu i da odigramo dobru utakmicu. Nećemo se predati, niti odustati od našeg stila igre", rekao je Puzigaća i pozvao sve ljubitelje fudbala da dođu na Gradski stadion.

Prvi banjalučki derbi sudiće arbitar iz Bijeljine Dražen Marić sa pomoćnicima Dejanom Stjepanovićem iz Banjaluke i Dobojlijom Dejanom Lazićem, a direktan prenos je na TV Arena Sport.