Trener BSK-a Bojan Puzigaća nakon poraza od Borca: "Banjaluka zaslužuje dva kluba u eliti BiH"

Nakon istorijskog, prvog banjalučkog derbija u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u kojem je Borac savladao BSK (2:0), trener "romantičara" Bojan Puzigaća iznio je utiske o utakmici na Gradskom stadionu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Crveno-plavi su zasluženo stigli do pobjede golovima Luke Juričića i Mateja Deketa, iako je BSK pokazao dobru igru što je u izjavi za "Arenu Sport" istakao i trener "romantičara" Bojan Puzigaća.

"Prije svega, želim da čestitam Borcu na zasluženoj pobjedi. Mi smo pokazali ono što smo i najavljivali - da želimo doći ovdje i prikazati interesantan, lijep fudbal za gledaoce, i nadam se da smo u tome uspjeli. Što se tiče same utakmice, mislim da smo dobro, solidno i korektno kontrolisali prvo poluvrijeme, te imali jednu šansu kod rezultata 0:0. Kasnije je Borac bio apsolutno dominantan - imali su dvije-tri prečke i stative u okvir gola. Kada se sve sabere i oduzme, Borac je zasluženo pobijedio", rekao je Puzigaća.

Potom je poželio Borcu sreću u predstojećem duelu na evropskoj sceni protiv Panatinaikosa, koji je na rasporedu u četvrtak u Atini.

"Iskoristio bih priliku da im poželim srećan put u Atinu i da predstojećoj evropskoj utakmici predstave bh. fudbal u najboljem mogućem svjetlu. Puno sreće im želim u nastavku prvenstva, a posebno u Evropi već za par dana. Čestitke upućujem i svojim momcima na jako dobroj partiji. Okrećemo se narednom, izuzetno važnom meču za naš klub, gdje kod kuće dočekujemo Željezničar".

S obzirom da je subotnji meč bio prvi okršaj dva kluba iz Banjaluke u najvišem rangu bh. fudbala i da se u zapisniku našlo oko 35 igrača iz ovog grada, Puzigaća je naglasio značaj za razvoj lokalnog fudbala.

"Prelijepo je što po prvi put u istoriji imamo dva kluba iz Banjaluke u najvišem rangu. To je sjajna stvar za grad i za oba kluba. Igrači sa obje strane su mogli da uživaju u ovoj predstavi. Banjaluka generalno zaslužuje da ima dva premijerligaša. Iako smo od početka važili za autsajdere u ligi, dokazali smo da igramo dobar, dopadljiv i simpatičan fudbal. Idemo iz utakmice u utakmicu, pa ćemo vidjeti dokle ćemo dogurati", zaključio je Puzigaća.

Vidi opis Trener BSK-a Bojan Puzigaća nakon poraza od Borca: "Banjaluka zaslužuje dva kluba u eliti BiH" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 7 / 7

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