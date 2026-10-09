Bojan Puzigaća, šef struke BSK-a, pred banjalučki derbi: "Borac je veliki favorit, ali nećemo se predati"

Fudbaleri BSK-a iskoristili su reprezentativnu pauzu da izbore plasman u narednu rundu Kupa Republike Srpske eliminisavši Alfa Modriču, a sada ih u subotnjem meču 9. kola Premijer lige BiH očekuje gradski okršaj protiv Borca.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Iako je Vinko Marinović pozvao na oprez i ukazao na dodatnu motivaciju "romantičara" u gradskom derbiju, njegov kolega sa klupe "romantičara" Bojan Puzigaća je ulogu apsolutnog favorita prepustio rivalu sa Gradskog stadiona, koji je aktuelni šampion Bosne i Hercegovine.

"Čeka nas izuzetno teška utakmica, znamo protiv koga igramo. Znamo da je Borac veliki favorit, pogotovo na svom terenu, ne samo protiv nas, već protiv svih ekipa u Premijer ligi BiH. Potrudićemo se da pružimo dobar otpor rivalu i da odigramo dobru utakmicu. Nećemo se predati, niti odustati od našeg stila igre", rekao je Puzigaća za "Glas Srpske".

Strateg BSK-a naglasio je da Borac iza sebe ima vrhunske rezultate, uključujući i istorijski plasman u ligašku fazu Konferencijske lige, ali je uvjeren da njegov tim ima šta da ponudi u predstojećem duelu.

"Pozivam sve ljubitelje fudbala u Banjaluci da dođu, siguran sam da će imati šta da vide. Borac igra odlično i glavni je favorit za titulu. Što se nas tiče, prvi put u istoriji smo u Premijer ligi BiH i igramo dopadljiv fudbal, pa se nadam da će tako biti i protiv Borca".

Puzigaća je dodao da se zdravstveni bilten u taboru "romantičara" postepeno popravio, a pauza u prvenstvu stigla je u pravom trenutku.

"Imamo nekoliko rovitih igrača, ali dobro nam je došla ova reprezentativna pauza. Odmorili smo se i spremili za sve što nas čeka", zaključio je trener BSK-a.



PREMIJER LIGA BiH - 9. kolo



Petak (9. oktobar):

Velež - Široki Brijeg (18.00)

Subota (10. oktobar):

Borac - BSK (18.30)

Nedjelja (11. oktobar):

Radnik - Željezničar (15.00)

Sloga - Zrinjski (16.00)

Čelik - Sarajevo (18.30)







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(MONDO)