Muslera upozorava pred gostovanje Željezničara u Bijeljini: "Mogli bismo lako da se okliznemo..."

Šta je u najavi utakmice u Semberiji rekao trneer Sarajlija?

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

David Muslera je prije septembarsko-oktobarske pauze bilježio veoma dobre rezultate sa Željezničarom.

Sa plavima sa Grbavice je na osam utakmica upisao po tri pobjede i remija, uz dva poraza, a neuspjeh nije doživio u posljednja četiri meča. Prvu narednu priliku da nastavi niz imaće u nedjelju (11. oktobar), kada će sa svojim izabranicima biti gost posljednjeplasiranog Radnika (15.00).

"Nakon duže pauze, ponovo dolazimo do posljednje utakmice prvog kruga prvenstva. Pripreme u Maglaju pomogle su nam da se igrači dodatno povežu. Takođe, pokušali smo da otklonimo neke probleme koje smo imali do sada. Pozitivno ocjenjujemo i obje prijateljske utakmice koje smo odigrali. Sada je došao trenutak da se vratimo prvenstvu i pokušamo da zadržimo pozitivan ritam koji smo gradili do sada", riječi su Muslere, koji se osvrnuo i na situaciju oko igračkog kadra.

"Bojan Nastić i Anhel Himenez jedini su igrači za koje već znamo da neće biti na raspolaganju za utakmicu protiv Radnika. Pratimo i stanje Daboa i Radovca, koji još imaju određenih problema sa listom. Nakon današnjeg i sutrašnjeg treninga znaćemo hoće li biti na spisku ili ne."

Iako su Bijeljinci trenutno posljednji na tabeli, Muslera i te kako poziva na oprez.

"Što se tiče Radnika, mogla bi to da bude utakmica u kojoj lako možemo da se okliznemo. Tačno je da se nalaze na posljednjem mjestu na tabeli, ali ne smatram da je riječ o ekipi koja zaslužuje da bude na toj poziciji. Dobro se snalaze u ofanzivnim tranzicijama, ali je tačno i da imaju problema kod prekida. Ako pogledamo statistiku, imaju najboljeg strijelca prvenstva, ali su istovremeno i ekipa koja je primila najviše golova. Dakle, nije riječ o utakmici u kojoj treba olako da shvatimo protivnika. Daćemo sve od sebe. Znamo šta treba da uradimo i pokušaćemo da donesemo tri boda na Grbavicu."

PREMIJER LIGA BiH - 9. kolo

Petak (9. oktobar):

Velež - Široki Brijeg (18.00)

Subota (10. oktobar):

Borac - BSK (18.30)

Nedjelja (11. oktobar):

Radnik - Željezničar (15.00)

Sloga - Zrinjski (16.00)

Čelik - Sarajevo (18.30)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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