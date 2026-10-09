Pred Borcem paklen raspored: Za mjesec dana devet utakmica, sve počinje od derbija Banjaluke!

Izabranici Vinka Marinovića "neće dići glavu" od obaveza na terenu do novembarske reprezentativne pauze.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca odigraće u narednih mjesec dana čak devet zvaničnih utakmica!

Pred izabranicima Vinka Marinovića je paklen raspored, tokom kojeg će, između ostalog, odigrati i dva meča na evropskoj sceni, odnosno u glavnoj fazi Konferencijske lige. Za šest dana, na Olimpijskom stadionu "Spiridon Luis" u Atini, odmjeriće snage sa Panatinaikosom. Atinjani važe za jednog od najvećih favorita za osvajanje takmičenja s obzirom na to da u svojim redovima imaju bivšeg golmana Barselone Injakija Penju, ex-defanzivce Milana i Intera Davidea Kalabriju i Stefana de Fraja, marokanskog vezisti i učesnika Mundijala Azedina Unahija...

Okršaju sa atinskim "zelenim" prethodiće prvi gradski derbi između Borca i BSK-a u istoriji Premijer lige BiH. U prošloj takmičarskoj godini su se "romantičari" okitili šampionskom lentom u Prvoj ligi Republike Srpske, a potom kroz dobijanje licence stekli pravo da se takmiče sa najboljim klubovima u državi.

Po povratku iz Atine Borac će 18. oktobra biti gost Veleža u prvoj utakmici drugog kruga prvenstva, poslije čega slijedi prvi domaći evropski ispit. Na Gradski stadion 22. oktobra dolazi finski KuPS Kuopio, dok će tri dana kasnije na istom mjestu, ali u okviru Premijer lige BiH, Borac ukrstiti koplja sa Slogom Meridian.

Uslijediće nakon toga i premijerni meč u Kupu BiH, protiv cazinske Krajine na gostovanju (28. oktobar), poslije čega će Marinovićevi puleni u goste Čeliku. Za 5. novembar u Švedskoj zakazan je okršaj sa Mjelbijem, dok će posljednji zvanični meč prije nove reprezentativne pauze biti odigran 8. novembra kada u Banjaluku dolazi Radnik.

RASPORED FK BORAC

Borac – BSK (Premijer liga BiH, 10. oktobar)

Panatinaikos – Borac (Konferencijska liga, 15. oktobar)

Velež – Borac (Premijer liga BiH, 18. oktobar)

Borac – KuPS Kuopio (Konferencijska liga, 22. oktobar)

Borac – Sloga Meridian (Premijer liga BiH, 25. oktobar)

Krajina (Cazin) – Borac (Kup BiH, 28. oktobar)

Čelik – Borac (Premijer liga BiH, 31. oktobar/1. novembar)

Mjelbi – Borac (Konferencijska liga, 5. novembar)

Borac – Radnik (Premijer liga BiH, 8. novembar)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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