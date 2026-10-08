Dokumentarac o Borcu oduševio legende crveno-plavih: Najteže je bilo 50 sati materijala sažeti u 100 minuta!

“Kada ti dođe igrač koji je igrao 70-ih ili 80-ih godina ili ćerka Bobija Spasojevića i pohvali film to je zaista satisfakcija”, kaže autor i scenarista dokumentarnog filma “100 godina FK Borac – Od tame do sjaja” Zoran Prnjatović.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac ove godine slavi 100 godina postojanja, a obilježavanje je nakon svečane akademije u julu i nedavne promocije monografije “Vijek banjalučkog Borca” nastavljeno u utorak promocijom dokumentarnog filma "100 godina FK Borac – Od tame do sjaja" koju je uradila ekipa RTRS-a na čelu sa autorom i scenaristom Zoranom Prnjatovićem.

Publika u Banjaluci, među kojom su bile brojne legende fudbalskog kluba u Banjaluci istinski je uživala u 100 minuta dokumentarca čiji je cilj, prema riječima autora, bio ne samo da predstavi istoriju ili rezultate već da govori o generacijama crveno-plavih koji su stvarali istoriju banjalučkog kluba.

Iza 100 minuta filma za 100 godina Borca je preko 50 sati snimljenog materijala, ali i hiljade i hiljade sati provedenih na putu, u razgovorima sa akterima, pregledavanju arhiva, sklapanju materijala. Sve to se na kraju isplatilo.

"Ispunjen sam zadovoljstvom i srećom jer bio je ovo poprilično jedan komplikovan projekat koji je trajao preko godinu dana, koji je obuhvatio 43 sagovornika. Volim to da istaknem zato što to nije baš onako uobičajena brojka. I sam si rekao koliki je broj sati — preko 50 sati snimljenog materijala, sve to je trebalo upakovati. Tako da, nimalo jednostavno u svakom obliku: i produkcijskom, i snimateljskom, i tehničkom, i na kraju krajeva finansijskom. I mogu da budem ponosan što je moja Radio-televizija Republike Srpske pomogla i što smo izgurali ovaj projekat od početka do kraja", kaže autor i scenarista Zoran Prnjatović.

Priznaje da mu nije bilo svejedno kada je ugledao brojne legende u publici pred početak premijere.

"Najteže je od 50 sati napraviti 100 minuta, a da opet zadovoljiš i epohe, i generacije, da ubaciš pravi kontekst, a istovremeno da zadovoljiš i ljude koji su davali intervjue. Za mene je iskreno najveći izazov bio kako upakovati da budu generacije tih igrača zadovoljne. Ja sam bio zadovoljan prije početka premijere, ali tu sjedi Špica, tu sjedi Pelc, tu sjedi, Graha, Stole, ovi mlađi igrači... ne bih volio nekoga da ispustim. Sad onako razmišljaš prije početka ‘Hajde što je meni lijep film, ali šta ako sam promašio kontekst kod moje ekipe?"

Izvor: FK Borac

Na kraju je upravo od njih dobio najveće pohvale.

“Vidim da su iskreni svi s pohvalama, to mi je najviše drago od svega. Kad tebi igrač dođe koji je igrao 70-ih i 80-ih, kad ćerka Bobija Spasojevića kaže da nije očekivala da će ovako dobro ispasti onaj razgovor koji smo imali. Očekuje Bobija, a da će on takvu ulogu imati u filmu, da će se to sve tako lijepo tu upakovati... Eto, to je meni neka satisfakcija. Isto tako, brojni kolege novinari. Ako si ti u svojoj nekoj profesiji, branši, kada ti kolege iskreno čestitaju i vidiš na njima da tu nema lažiranja, da to nije neka kurtoazija, već iskrena pohvala, eto to su dvije stvari koje su meni bile bitne. A evo da kažem, uspio sam to doživjeti", kaže Prnjatović.

Legendarni trener Borca Josip Pelc, koji je jedan od sagovornika u ovom dokumentarcu imao je samo riječi hvale nakon premijere.

“Zaista sam impresioniran i hvala autorima što su napravili ovako sveobuhvatan jedan prikaz Borčeve istorije. Zaista sam uzbuđen, svaka čast što su obuhvaćen svi učesinici i što je izuzetno lijepo prikazana istorija Borca”, rekao je Pelc.

Svoje zadovoljstvo nije krio ni režiser filma Danijel Pavlović.

"Vjerujem da smo napravili nešto originalno, specifično, nešto autentično, nešto živo, nešto što padne i zna da se digne. Nešto smo zagrebali, jer 100 godina Borca u 100 minuta nije jednostavno. Ali opet nije to film samo o šansi, ogolu, o slavlju. Ima tu i duha grada, i navijača, i ljudi. Tako da se sve to kad se poklopi, ja sam zadovoljan. Moglo je možda i bolje, ali ja sam zadovoljan", rekao je Pavlović.

Producent dokumentarnog filma "100 godina FK Borac – Od tame do sjaja" Boris Vrhovac istakao je da je zadovoljstvo bilo raditi i uvjeriti se sa kakvim poštovanjem se izgovara ime Borca širom bivše Jugoslavije.

"Bilo je naporno, bilo je dugotrajno, ali je bilo stvarno veliko zadovoljstvo raditi. Bilo je puno smijeha, puno humora dok smo obilazili sve te ljude koji su sada širom bivše Jugoslavije. Moram biti ponosan. 100 godina, to je jednom u životu, evo nažalost ni naša djeca neće doživjeti 200 godina, ali ovo stvarno ostaje za vijeke vjekova. Pored toga ogromnog, zadovoljstva i lične satisfakcije ti vidiš sa kakvim ushićenjem oni pronose tu riječ i taj klub - Borac. Vidiš te ljude iz drugih klubova, iz drugih regionalnih centara koji su daleko moćniji od Fudbalskog kluba Borac i njihovoo poštovanje. Kad vi vidite lice jednog Ivice Šurjaka koji ima preko 50 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije, koji je bio kapiten jedno vrijeme, s kojim on ushićenjem priča o toj utakmici finala Kupa gdje se Hajduk, baš kao favorit, namučio protiv toga Borca! U Beogradu, u Makedoniji, gdje god smo bili, stvarno morate biti ponosni na Brac i Banjaluku kada vidite da ga sve te velike zvijezde sa ushićenjem pominju", istakao je Vrhovac.

Izvor: FK Borac

Proslavljeni fudbaler i kapiten Borca Damir Špica čestitao je autorima i istakao da su uspjeli da sve obuhvate, a da nikoga ne zaborave, iako su za sve to imali samo 100 minuta.



“U ovih 100 minuta je stalo 100 godina Borca, ali je sve tako obuhvaćeno. Niko nije zaboravljen, niko nije izostavljen. Spomenute su neke velike utakmice na kojima je bio fokus. Od te utakmice u Čačku, pa do utakmice prve u Kupu protiv Hajduka, naše utakmice protiv Hajduka, naše te zadnje utakmice u ligi kad smo bili četvrti, one u Fođi i ove sada sjajne generacije sa nizom uspjeha i titula. Ja nisam u ovom momentu vidio da je neko izostavljen, da je neko zaboravljen. Jeste možda bilo malo kratko vremena, ali za Borčevih 100 godina se moglo napraviti ne jedan film, nego 10 filmova”, rekao je Špica.

Dugo nakon projekcije sumirali su se utisci, a bivši igrači prisjećali se kako scena prikazanih u filmu, tako i drugih događaja i anegdota. Naravno, bili su tu i sadašnji članovi ekipe Borca, a njihov kapiten Srđan Grahovac istakao je da se iz ovog filma mogu i izvući neke pouke za budućnost.

"Prelijepo je ovako na velikom platnu vidjeti kompletnu istoriju 100 godina kluba.Ovo je nešto što će ostati i stvarno svaka čast autorima, svaka čast svima koji su omogućili da imamo još jedno ovako lijepo veče posvećeno našem Borcu. Bila je ovo stvarno prelijepa prvo prilika da vidimo sve te veterane ovako na okupu. Ja bih lično volio, kao dijete, a sa druge strane kao sad igrač i navijač kluba, da ih češće vidimo ovako zajedno, da slušamo neke njihove anegdote. Stvarno lijepo ih je vidjeti i lijepo je vidjeti kako je Banja Luka izgledala nekad u to vrijeme, da je stvarno stadion bio krcat. Gledam večeras ove slike da su ljudi visili sa reflektora. Mislim da nam je to za nauk svima, da trebamo i malo da se zapitamo, a i da se više angažujemo svi zajedno da opet imamo pun stadion, punu dvoranu, da se družimo, jer gdje ima ljepšeg druženja nego na sportu i da našu omladinu vaspitavamo u tom smjeru", poručio je sadašnji kapiten Borca.