Trener Borca Vinko Marinović pred prvi banjalučki derbi u eliti BiH: "BSK s posebnim motivom i dokazanim kvalitetom"

Nakon skoro tri sedmice reprezentativne pauze, fudbaleri Borca u subotu od 18.30 časova na Gradskom stadionu dočekuju gradskog rivala, ekipu BSK-a u devetom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prvi prvenstveni okršaj banjalučkih rivala u elitnom rangu Bosne i Hercegovine na rasporedu je u subotu, a u taboru crveno-plavih su istakli oprez, ali i jasan cilj - pobjeda na startu novog, izuzetno naporno ciklusa.

Trener Borca Vinko Marinović je pauzu iskoristio da ekipu odmori, ali i održi takmičarski ritam kroz nastupe na turniru u Bijeljini na memorijalu "Mladen Žižović", ali i u Kupu Republike Srpske u kojem je nakon boljeg izvođenja penala crveno-plavi tim prošao dalje na gostovanju u Čelincu.

Ipak, prava iskušenja tek slijede za "borčevce", koji će u nešto manje od mjesec dana odigrati čak devet utakmica i to na tri fronte - u Premijer ligi BiH, Kupu BiH i Konferencijskoj ligi.

"Iza nas je duga pauza od skoro 20 dana i želimo već od sutra ući u pravi takmičarski ritam koji nam je od izuzetne važnosti. Pred nama je izuzetno zahtjevan period, naporan ritam i dosta obaveza. Zato je ključno da od samog početka utakmice protiv BSK-a uđemo sa maksimalnom energijom, koncentracijom i jasnim stavom kako bismo ostvarili svoje ciljeve", rekao je Marinović.

ANDERSON ESITI SE OPORAVIO OD POVREDE Sjajna vijest za stručni štab Borca je povratak u trenažni proces snažnog nigerijskog veziste Andersona Esitija.

"Esiti je konačno izašao iz procesa oporavka od povrede i to je odlična stvar. Od danas kreće sa radom sa ekipom, u potpunosti ulazi u trenažni proces sa loptom i pred njim je period podizanja fizičke spreme. Pratićemo kako se situacija odvija iz dana u dan kako bismo vidjeli kada će moći zaigrati. Najvažnije je da više nemamo novih problema sa povrijeđenim igračima", istakao je Marinović.

Prema njegovim riječima, zdravstvena situacija u timu je znatno povoljnija, svi sa sitnim povredama su se oporavili i vratili u trenažni proces, osim kapitena Srđana Grahovca.

Gradski derbi uvijek nosi posebnu draž, ali predstojeći susret sa BSK-om donosi i dodatnu dimenziju s obzirom da veliki broj "romantičara" je dosad igrao u Borcu, poput Davida Čavića, Zorana Kvržića, Aleksandra Subića kao i trenera Bojana Puzigaće.

Marinović je mišljenja da svi klubovi budu motivisani protiv Borca, ali i da će u BSK-u imati i dodatni motiv da se dokažu protiv doskorašnjih saigrača.

"Svjesni smo da će BSK doći izuzetno motivisan. U njihovim redovima igra dosta igrača koji su nosili dres Borca, koji posjeduju nesporan kvalitet i koji su to već dokazali u dosadašnjem dijelu prvenstva. Sasvim je normalno i ljudski i fudbalski da imaju taj dodatni, posebni motiv da se dokažu protiv kluba u kojem su bili. BSK je u svim dosadašnjim utakmicama odigrao jako dobro, ni protiv koga nisu bili u podređenom položaju i po prikazanom su zaslužili možda i neki bod više. Znamo se međusobno, igrači poznaju kvalitet protivnika i niko ne očekuje laku utakmicu. Ipak, uz svo poštovanje BSK-u, mi moramo gledati sebe i nametnuti naš ritam", jasan je šef struke Borca.

Podsjetimo, BSK i Borac su posljednji put odigrali prijateljsku utakmicu u januaru prošle godine kada su crveno-plavi (3:1) slavili pogocima Gregora Bajdea, Nikole Pejovića i Đorđa Despotovića poslije preokreta. Gol za BSK postigao je Luka Misimović, sin Zvjezdana Misimovića, predsjednika Borca.

Prije toga, posljednji takmičarski meč odigran je u Kupu RS u septepbru 2024. godine kada je Borac bio još ubjedljiviji - 4:1. I to opet poslije preokreta - Filip Račić je doveo BSK do prednosti, a onda su mrežu "romantičara" pogađali Boban Nikolov, Pavle Đajić, Damir Hrelja, Nikola Srećković.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

PREMIJER LIGA BiH - 9. kolo



Petak (9. oktobar):

Velež - Široki Brijeg (18.00)

Subota (10. oktobar):

Borac - BSK (18.30)

Nedjelja (11. oktobar):

Radnik - Željezničar (15.00)

Sloga - Zrinjski (16.00)

Čelik - Sarajevo (18.30)







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(MONDO)