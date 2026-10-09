Objavljene najnovije projekcije: Kakve su šanse Borca da prezimi u Evropi?

Banjalučani bi, prema ovim projekcijama, trebalo da se nađu u nokaut fazi.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Za šest dana počinje glavna faza Konferencijske lige, u kojoj će predstavnika imati i Bosna i Hercegovina.

Fudbalere Borca do kraja jeseni očekuje šest zahtjevnih ispita, a prva dva moraće da polažu već u oktobru, kada će gostovati Panatinaikosu (15. oktobar) i dočekati KuPS (22. oktobar). Novembar je rezervisan za duele sa Mjelbijem u Švedskoj (5. novembar) i Atalantom u gradu na Vrbasu (26. novembar), dok će posljednja dva kola biti odigrana u decembru. Borac će 10. u mjesecu biti gost Hartsa, dok će sedam dana kasnije u Banjaluku stići Riga.

Ipak, i pored teškog rasporeda, precizni fudbalski analitičari izračunali su da Velikan iz Platonove i te kako ima šansu da se ponovo nađe u eliminacionom dijelu, kao što je to bio slučaj u sezoni 2024/2025. Tačnije, Borac bi se, prema najnovijim projekcijama, našao na 22. mjestu, čime bi izborio pravo nastupa u plej-inu za mjesto u osmini finala.

Izabranicima Vinka Marinovića se daje 64.3 posto šanse za tako nešto, dok su veoma male mogućnosti za direktan plasman među 16 najboljih. Crveno-plavima, prema ovim projekcijama, imaju tek nešto više od 10 posto šanse da završe na jedno od prvih osam pozicija.

Za najvećeg favorita takmičenja važi Brajton, iza kojeg se u Top 8 nižu Atalanta, Braga, Frajburg, Monako, Kopenhagen, Mitjiland i Crvena zvezda.

Interesantno je, sa druge strane, da je slavni Ajaks tek na 10. poziciji, dok je Panatinaikos, koji nema poraz u prvih 13 mečeva u svim takmičenjima, pojačan Davideom Kalabrijom, Stefanom de Frajem i Injakijem Penjom tek na 15. mjestu favorita...

KAKAV JE SISTEM TAKMIČENJA

Prvih osam timova ide direktno u osminu finala, koja će se igrati 11. i 18. marta. U toj fazi čekaju pobjednike dvomeča između ekipe koje budu plasirane od 9. do 24. pozicije. Ti dvomeči igraće se 18. i 25. februara, a revanši će se igrati na terenima timovima koji budu zauzimali bolje mjesto na tabeli.

Sve ekipe koje budu plasirane od 25. do 36. mjesta završavaju evropsku avanturu za ovu sezonu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!