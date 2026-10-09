Tek deveto kolo, a Rožman već računa: "Ako želimo titulu, smijemo sebi da dozvolimo četiri poraza!"

"Plemići" će u prvom kolu nakon prvenstvene pauze biti gosti Sloge Meridian.

Izvor: HŠK Zrinjski

Po završetku trosedmične ligaške pauze, fudbaleri Zrinjskog će prvi meč u bh. prvenstvu odigrati u nedjelju (11. oktobar) protiv Sloge Meridian u Doboju. U nastavak prvenstva izabranici Simona Rožmana ulaze uz dva boda prednosti u odnosu na Borac (Zrinjski 21, Borac 19), a hrvatski strateg na klupi Mostaraca ističe da protekla pauza nije došla u pravi čas.

"Razgovarao sam s trenerima odavde i iz inostranstva i svi smo se složili da ta pauza nije dobro došla za sam trenažni proces i takmičenje svih naših klubova. Svako se snašao na svoj način. Što se nas tiče, bilo je super što smo pred tu dugu pauzu otišli sa pobjedom. Imali smo dosta neočekivanih problema s povredama i bolestima, tako da smo se s jedne strane dobro odmorili , pogotovo potrošeni igrači koji su imali dug kontinuitet igara. Sa druge strane, iskoristili smo pauzu za turnir u Bijeljini, gdje smo dali šansu igračima koji nisu bili pod velikim takmičarskim opterećenjem, ali su dobro radili tokom cijelog perioda. Pokazali su kvalitet i podigli formu, pa su se ponovo priključili na visokom nivou. Time smo proširili kadar i dobili potvrdu da ono što radimo od početka ima smisla. Odigrali smo i prijateljsku utakmicu sa Jadranom iz Ploča, gdje smo priliku dali i juniorima kako bismo dobili uvid u rad akademije", rekao je Rožman, nastavivši:

"Ove sedmice smo odradili dobar i normalan mikrociklus kao pripremu za sljedeću utakmicu. Dugu pauzu smo dobro iskoristili - odmorili se, napunili baterije, ponovili sve postavke i dodali neke sitnice u načinu na koji želimo da igramo. Neki igrači su se vratili, neki još nisu, pa neću žuriti sa najavama jer sam pred prošlu utakmicu rekao da su svi zdravi, a onda su mi ispala četvorica ili petorica. Srećni smo i uutakmicu ulazimo željni dokazivanja i 'gladni' onoga što želimo da prikažemo terenu. Radujem se novom izazovu."

Izvor: Screenshot

Kad je riječ o predstojećem rivalu...

"Radi se o iskusnoj ekipi koja želi da se nadigrava svima. Imaju dobar posjed, pogotovo u srednjoj zoni. Prave duple i trostruke blokove na obje strane i mogu dobro da drže loptu. Defanzivno su kompaktni i organizovani, najčešće u formacijama 5-4-1 ili 5-3-2. Možda nisu osvojili onoliko bodova koliko su utiskom na terenu zaslužili, ali mi gledamo sebe. Znamo da će teren biti dobar, a ne smije nas zavarati ni termin utakmice jer ranije nismo igrali u to vrijeme. Vanjske okolnosti su bitne i ne smiju da nas uspavaju. Pripremamo se na sve na šta možemo da utičemo, a najveći fokus je na nama – kako odraditi posao i predstaviti se na terenu. Vjerujem u svoju ekipu, u dobroj smo formi i nadam se da će svi igrači biti zdravi do subote kako bismo bili maksimalno konkurentni."

Iako Borac kasni samo dva koraka, Rožman naglašava da njegova ekipa gleda samo sebe.

"Ne gledamo druge niti možemo da utičemo na njihove rezultate. Takmičimo se u zahtjevnoj ligi. Moja računica je jasna: ako želimo da budemo prvi na kraju, možemo sebi da priuštimo najviše četiri poraza u cijeloj sezoni od 36 kola. Sve ostalo je statistika ove lige. Svjesni smo toga i sve što je bilo ostavljamo iza sebe. U nedjelju nas niko neće pitati za prošle rezultate. Najvažnije je da su igrači fokusirani na detalje koji su odlučivali dosadašnji dio prvenstva. Imamo iskusnu ekipu, individualni kvalitet i širinu u rosteru. Nadam se da će svi koji dobiju šansu biti na visini zadatka", riječi su Rožmana, čiji tim je tokom jučerašnjeg dana saznao i ime protivnika u šesnaestini finala Kupa BiH.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Biće to Laktaši, sa kojima će Zrinjski ukrstiti koplja 28. oktobra.

"Željeli smo da izbjegnemo duga putovanja između prvenstvenih kola, ali šta je – tu je. Moj stav o Kupu je jednostavan: ako želiš da osvojiš trofej, moraš da pobijediš sve protivnike. Svaka utakmica u Kupu je varljiva jer nema revanša i nema prava na grešku. Pogotovo na gostovanjima uz specifične vremenske uslove i terene. Prići ćemo utakmici maksimalno ozbiljno kada za to dođe vrijeme, iako bismo zbog logistike više voljeli nekog bližeg protivnika."

PREMIJER LIGA BiH – 9. kolo

Petak (9. oktobar):

Velež – Široki Brijeg (18.00)

Subota (10. oktobar):

Borac – BSK (18.30)

Nedjelja (11. oktobar):

Radnik – Željezničar (15.00)

Sloga – Zrinjski (16.00)

Čelik – Sarajevo (18.30)

(mondo.ba. D. Šutvić)

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