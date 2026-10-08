KUP BiH: Zrinjski ide u Laktaše, Borac putuje u Cazin, veliki derbi na Tušnju!

Žrijebom su ovog četvrtka određeni parovi prvog kola Kupa BiH.
Žrijebom u prostorijama FS BiH ovog četvrtka je obavljen žrijeb parova šesnaestine finala Kupa BiH.
Mostarski Zrinjski, branilac trofeja, biće gost Laktaša, dok će Velež, prošlosezonski poraženi finalista, putovati u Gradačac na megdan Zvijezdi. Borac će biti gost cazinske Krajine, drugoligaša Federacije BiH, Sarajevo će u Tomislavgrad, dok najviše pažnje privlači okršaj Slobode i Željezničara na tuzlanskom Tušnju.
Utakmice šesnaestine finala Kupa BiH igraće se 28. oktobra, a ukoliko pobjednik ne bude bio poznat nakon 90 minuta izvodiće se jedanaesterci.
PAROVI ŠESNAESTINE FINALA
Romanija – Sloga Meridian
Zvijezda 09 – Radnik
Igman – BSK
Tomislav – Sarajevo
Proleter (Dvorovi) – Čelik
Zvijezda (Gradačac) – Velež
GOŠK – Široki Brijeg
Laktaši – Zrinjski
Krajina (Cazin) – Borac
Sloboda (Tuzla) —Željezničar
Posušje – Vitez
Famos (Istočna Ilidža) – Leotar
Slavija – Čapljina
Bosna (Visoko) – Majevica
TOŠK – Rudar Prijedor
Brotnjo – Travnik
(mondo.ba, D. Šutvić)
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