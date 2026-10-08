KUP BiH: Zrinjski ide u Laktaše, Borac putuje u Cazin, veliki derbi na Tušnju!

Žrijebom su ovog četvrtka određeni parovi prvog kola Kupa BiH.

Izvor: Promo/FS BiH

Žrijebom u prostorijama FS BiH ovog četvrtka je obavljen žrijeb parova šesnaestine finala Kupa BiH.

Mostarski Zrinjski, branilac trofeja, biće gost Laktaša, dok će Velež, prošlosezonski poraženi finalista, putovati u Gradačac na megdan Zvijezdi. Borac će biti gost cazinske Krajine, drugoligaša Federacije BiH, Sarajevo će u Tomislavgrad, dok najviše pažnje privlači okršaj Slobode i Željezničara na tuzlanskom Tušnju.

Utakmice šesnaestine finala Kupa BiH igraće se 28. oktobra, a ukoliko pobjednik ne bude bio poznat nakon 90 minuta izvodiće se jedanaesterci.

PAROVI ŠESNAESTINE FINALA

Romanija – Sloga Meridian

Zvijezda 09 – Radnik

Igman – BSK

Tomislav – Sarajevo

Proleter (Dvorovi) – Čelik

Zvijezda (Gradačac) – Velež

GOŠK – Široki Brijeg

Laktaši – Zrinjski

Krajina (Cazin) – Borac

Sloboda (Tuzla) —Željezničar

Posušje – Vitez

Famos (Istočna Ilidža) – Leotar

Slavija – Čapljina

Bosna (Visoko) – Majevica

TOŠK – Rudar Prijedor

Brotnjo – Travnik

(mondo.ba, D. Šutvić)

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