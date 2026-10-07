Velež predstavio pojačanje iz Slovenije: Nino Vukasović potpisao ugovor kakav se rijetko viđa

Fudbaler rođen u Zagrebu sa ekipom Celja bio je šampion Slovenije u sezoni 2025/26.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Fudbalski klub Velež zvanično je potvrdio angažman novog pojačanja - lijevi bek Nino Vukasović novi je fudbaler mostarskog kluba. Novi igrač mostarskog kluba obavezao se na vjernost do kraja polusezone, uz opciju produženja saradnje do kraja tekuće sezone, saopštio je Velež.

Vukasović je rođen 23. marta 2001. godine u Zagrebu, a prve fudbalske korake napravio je u omladinskom pogonu zagrebačkog Dinama. Iz druge ekipe Dinama odlazak na kaljenje bilježi 2021. godine u Inter iz Zaprešića, nakon čega je nastupao za Sesvete. U ljeto 2024. godine ostvaruje transfer u slovenačko Radomlje, gdje ostavlja značajan trag odigravši 38 utakmica uz tri upisane asistencije.

Nakon uspješne epizode u Radomlju, prelazi u redove Celja s kojim u sezoni 2025/26. ostvaruje najveći klupski uspjeh u dosadašnjoj karijeri - osvajanje titule prvaka Slovenije. Pored klupskih uspjeha, Vukasović se može pohvaliti i nastupom za U16 reprezentaciju Hrvatske 2017. godine.

Pored primarne pozicije lijevog beka, Vukasović se odlično snalazi i na ofanzivnijim pozicijama uz lijevu aut-liniju, što će stručnom štabu "rođenih" ponuditi dodatnu širinu i taktičku fleksibilnost.

"Jako sam uzbuđen i jedva čekam da izađem na teren i pokažem šta znam. Nisam do sada igrao u Premijer ligi BiH, ali znam da je liga uzbudljiva i atraktivna, da privlači puno navijača i da je borba za titulu uvijek uzbudljiva. Atmosfera je jako dobra, svlačionica me prihvatila. Nadam se da ćemo što prije krenuti pobjeđivati i ostvariti ciljeve", poručio je Vukasović.

U Veležu vjeruju da će se novo pojačanje brzo uklopiti u svlačionicu i opravdati očekivanja struke i navijača.