Damir Milanović napada bivši klub: Pauza je gotova, Velež dočekuje Široki Brijeg

Uvodni meč devetog kola Premijer lige BiH na stadionu "Rođeni" igraju Velež i Široki Brijeg (petak, 18 časova).

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Nikad duža reprezentativna pauza konačno je iza nas, a u petak nas očekuje nastavak premijerligaških borbi za bodove.

Prvi će na teren u okviru devetog kola Premijer lige BiH Velež i Široki Brijeg. Njihov duel na programu je u petak od 18 časova na stadionu "Rođeni" u Mostaru.

"Dobro nam je došla reprezentativna pauza. Uspjeli smo bolje da se upoznamo, da dovedemo dva-tri nova igrača i proširimo roster, tako da ulazimo spremniji u nastavak sezone. Dočekujemo Široki Brijeg, koji je dobra ekipa, ali naša očekivanja su, kao i za svaku utakmicu - tri boda", rekao je trener Veleža Damir Milanović.

Milanović je u Velež stigao upravo iz Širokog Brijega, a sada će prvi put odmjeriti snage sa bivšim klubom.

"To nije olakšavajuća okolnost. Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili jer smo tamo godinu dana bili s njima. S druge strane, to je ekipa koju smo mi sklapali, 70 odsto momaka mi smo i doveli, mi smo ih uigravali, tako da oni znaju sve o nama, ali znamo mi i o njima. Tako da biće jedna dobra utakmica, sigurno teška, ali mislim da ćemo mi uspjeti da je prelomimo u našu korist."

Težak ispit je pred timom Marija Tota, koji je pred reprezentativnu pauzu na posljednjih pet mečeva osvojio samo dva boda. Široki Brijeg sada će pokušati da ostane neporažen na teškom gostovanju u Vrapčićima.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, ali vjerujemo u sebe i idemo odigrati dobru utakmicu. Reprezentativna pauza nam je dobro došla kako bismo se odmorili i kvalitetno pripremili za nastavak prvenstva. Nažalost, u ovom susretu ne možemo računati na Bolanču, Simčića i Romca, ali igrači koji su na raspolaganju spremni su dati svoj maksimum i odgovoriti zahtjevima utakmice", poručio je Tot.

PREMIJER LIGA BIH - 9. KOLO:

Petak (9. oktobar):

Velež - Široki Brijeg (18.00)

Subota (10. oktobar):

Borac - BSK (18.30)

Nedjelja (11. oktobar):

Radnik - Željezničar (15.00)

Sloga - Zrinjski (16.00)

Čelik - Sarajevo (18.30)



