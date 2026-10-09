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Amer ne planira da ide iz Banjaluke: Hiroš u Borcu do ljeta 2029.

Amer ne planira da ide iz Banjaluke: Hiroš u Borcu do ljeta 2029.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Šampion BiH produžio je ugovor sa Amerom Hirošem.

Amer Hiroš produžio ugovor s Borcem Izvor: FK Borac

Amer Hiroš nosiće dres Borca do ljeta 2029. godine.

Veznjak Borca imao je važeći ugovor do narednog ljeta, ali je produžio saradnju sa crveno-plavima na još dvije godine.

Šampion BIH je lijepe vijesti svojim navijačima saopštio simpatičnim videom u kojem se Hiroš druži i igra fudbal sa najmlađim navijačima.

Amer Hiroš u Borac je stigao u januaru 2025. dodine i od tada odigrao 72 utakmice za crveno-plave u prvenstvu BIH, Kupu BIH i evropskim takmičenjima.

Tagovi

Amer Hiroš FK Borac fudbal

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