Amer ne planira da ide iz Banjaluke: Hiroš u Borcu do ljeta 2029.

Šampion BiH produžio je ugovor sa Amerom Hirošem.
Amer Hiroš nosiće dres Borca do ljeta 2029. godine.
Veznjak Borca imao je važeći ugovor do narednog ljeta, ali je produžio saradnju sa crveno-plavima na još dvije godine.
Šampion BIH je lijepe vijesti svojim navijačima saopštio simpatičnim videom u kojem se Hiroš druži i igra fudbal sa najmlađim navijačima.
Amer Hiroš u Borac je stigao u januaru 2025. dodine i od tada odigrao 72 utakmice za crveno-plave u prvenstvu BIH, Kupu BIH i evropskim takmičenjima.