Amer ne planira da ide iz Banjaluke: Hiroš u Borcu do ljeta 2029.

Šampion BiH produžio je ugovor sa Amerom Hirošem.

Izvor: FK Borac

Amer Hiroš nosiće dres Borca do ljeta 2029. godine.

Veznjak Borca imao je važeći ugovor do narednog ljeta, ali je produžio saradnju sa crveno-plavima na još dvije godine.

Šampion BIH je lijepe vijesti svojim navijačima saopštio simpatičnim videom u kojem se Hiroš druži i igra fudbal sa najmlađim navijačima.

Amer Hiroš u Borac je stigao u januaru 2025. dodine i od tada odigrao 72 utakmice za crveno-plave u prvenstvu BIH, Kupu BIH i evropskim takmičenjima.