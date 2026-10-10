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Trener Borca Vinko Marinović zadovoljan pobjedom nad BSK-om, ali ne i odbranom: "Nismo krili karte za Atinu"

Trener Borca Vinko Marinović zadovoljan pobjedom nad BSK-om, ali ne i odbranom: "Nismo krili karte za Atinu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Nakon pobjede Borca nad BSK-om u prvom istorijskom banjalučkom derbiju, trener crveno-plavih Vinko Marinović je izrazio zadovoljstvo osvojenim bodovima u Premijer ligi Bosne i Hercegovine pred evropski izazov.

Vinko Marinović Izvor: Mondo/Slaven Petković

Trener Borca je naglasio poslije trijumfa nad "romantičarima" (2:0) da je utakmica bila sadržajna i da je najvažnije što je ekipa pobjedom otvorila nastavak sezone.

"Poslije 21 dana ponovo smo u takmičarskom ritmu i nastavu sezone. Prije svega, čestitam svojim igračima na pobjedi. Mislim da je utakmica bila jako dobra i zanimljiva. Što se tiče same igre, u prvom poluvremenu smo imali dvije-tri jako dobre prilike, ali smo isto tako dozvolili protivniku da dođe do svoje prve šanse, koju na sreću nisu iskoristili. Falilo nam je malo više agresivnosti u prvih 45 minuta, što smo popravili u nastavku. Odmah poslije prvog gola uspostavili smo pritisak i stigli do drugog pogotka. Ipak, u fazi odbrane moramo popraviti neke stvari, jer u Premijer ligi BiH ne smijemo dozvoljavati protivnicima da nam tako lako stvaraju šanse", rekao je Marinović za "Arenu Sport".

Šef struke crveno-plavih izveo je kombinovani sastav, ali nije imao namjeru da "sakrije karte" za predstojeći meč u četvrtak protiv Panatinaikosa u Atini na startu Konferencijske lige.

"Nismo krili karte, već smo pokušali da sve igrače podjednako opteretimo. Tokom pauze imali smo nekoliko rovitih i povrijeđenih igrača, pa smo gledali da odmorimo pojedince i da ih ne potrošimo sve, jer nas već u četvrtak očekuje veoma teška utakmica. Uspjeli smo u toj namjeri".

Marinović se osvrnuo i na zdravstveno stanje Nigerijca Andersona Esitija uoči puta u Atinu.

"Vidjećemo još, on nije ušao u trenažni proces s ekipom. Vidjećemo kakvo će stanje biti u ponedjeljak, ali u svakom slučaju situacija je bolja i očekujem da se što prije vrati u tim", zaključio je trener Borca, koji se poslije ovog trijumfa vratio na lidersku poziciju na tabeli sa bodom više ispred Zrinjskog, koji u nedjelju gostuje dobojskoj Slogi.

(MONDO)

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Tagovi

FK Borac Vinko Marinović FK BSK Premijer liga BiH

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