Miloš Pantović: Panatinaikos je u prednosti, ali ne bih unaprijed otpisivao Borac

Sezonu u Konferencijskoj ligi banjalulučki Borac otvara u Atini protiv Panatinaikosa (četvrtak, 18.45).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca u četvrtak od 18.45 gostovaće u Atini ekipi Panatinaikosa, u prvom kolu nove sezone Konferencijske lige.

"Crveno-plavi" takmičenje na međunarodnoj sceni započinju najtežom utakmicom. Tim Vinka Marinovića dobro je otvorio prvenstvo, trenutno je na dva boda za vodećim Zrinjskim, a u Evropi ga očekuje težak ispit protiv grčkog giganta.

Panatinaikos ovaj susret dočekuje uzdrman porazom u velikom derbiju protiv Olimpijakosa (0:1), što će Banjalučani nastojati da iskoriste i pokušaju da iznenade rivala.

U razgovoru za "Glas Srpske", o duelu Panatinaikosa i Borca, pričao je Miloš Pantović, fudbaler atinskih "zelenih", koji je trenutno na pozajmici u Superligi Srbije, tačnije u Železničaru iz Pančeva.

"Rekao bih da je Panatinaikos u prednosti, ali ne bih unaprijed otpisivao Borac", počeo je Pantović, koji je prošle godine iz TSC-a prešao u Panatinaikos, sa kojim ima ugovor do 2029.

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"Kada bih morao da procjenjujem šanse, dao bih blagu prednost grčkom timu, možda 60:40. Međutim, to je samo moja procjena. Utakmice se ne dobijaju na osnovu procenata, već na terenu. Borac mora da vjeruje u sebe i da bude hrabar. Ne treba da izlazi na teren sa razmišljanjem da igra protiv mnogo većeg kluba. Treba da poštuje protivnika, ali i da zna šta može. Ako uspije da odgovori na fizičkom planu i ostane disciplinovan tokom svih 90 minuta, ima čemu da se nada", jasan je nekadašnji omladinac Crvene zvezde, koji dobro poznaje tim Panatinaikosa iako će tokom prvog dijela sezone nastupati na pozajmici.

Važan faktor u ovom susretu mogli bi da budu navijači.

"Navijači su veoma važan faktor. Kada igrate evropske utakmice, atmosfera u Atini može da bude fantastična. Kapacitet 'Olimpijskog stadiona' je prepolovljen, može da stane oko 40.000 ljudi. Ne znam hoće li biti baš toliko navijača, ali Panatinaikos ima veliku bazu svojih pristalica i oni znaju da naprave pritisak na protivnika. Igraču domaćeg tima to daje dodatnu energiju, dok protivniku ponekad nije lako da se navikne na takvu atmosferu. Ipak, ni to nije garancija pobjede. Borac treba da se koncentriše na igru i da ne dozvoli da ga ponesu atmosfera i ime protivnika. Na kraju se sve svodi na ono što ekipe pokažu na terenu", poručio je 24-godišnji ofanzivac.

Vidi opis Miloš Pantović: Panatinaikos je u prednosti, ali ne bih unaprijed otpisivao Borac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 7 7 / 7

Iako je Pao odlično otvorio sezonu u grčkom prvenstvu, niz pobjeda prekinut je u duelu sa najvećim rivalom. Koliko će to uzdrmati "zelene"?

"Ne bih pravio dramu od jednog poraza. Derbi je posebna utakmica i tu često ne odlučuje samo forma. Ima mnogo emocija, želje i pritiska. Možete da uđete u meč poslije pet pobjeda, ali to ne znači da ćete automatski dobiti i šestu utakmicu. Panatinaikos ima kvalitet i siguran sam da jedan poraz neće promijeniti sliku o ekipi. U takvim situacijama najvažnije je da se igrači brzo okrenu narednom izazovu. U velikom klubu nemate mnogo vremena da razmišljate o onome što je bilo", zaključio je Pantović.