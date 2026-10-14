Panatinaikos dočekuje Borac: U odnosu na duel prije dvije godine - atinska knjiga spala na dva slova (VIDEO)

Borac u četvrtak gostuje Panatinaikosu (18.45) na startu Konferencijske lige, što je njihov drugi međusobni dvoboj u istoriji.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Crveno-plavi su prije dvije godine remizirali protiv Panate (1:1) na banjalučkom Gradskom stadionu, ali danas "zeleni" imaju praktično potpuno novi tim, kao i novog trenera Jakoba Nestrupa, koji je najavio sutrašnji meč.

Tada je grčku ekipu vodio Dijego Alonso, a od ukupno 23 fudbalera otprije dvije godine, u timu su ostala samo trojica - Sverir Ingi Ingason, Azedin Unahi i Fakundo Pelistri.

S obzirom da je Islanđanin povrijeđen i neće konkurisati za sastav, taj broj spada na samo dvojicu igrača - Marokanca i Urugvajca, koji bi u četvrtak mogli ponovo izaći na teren protiv banjalučkog tima.

Kad je u pitanju Borac, u odnosu na igrače koji su nastupili protiv Atinjana u Banjaluci prije dvije godine, u banjalučkom klubu su ostali Damjan Šiškovski, Bart Majers, Jurih Karolina, Sebastija Erera, Sandi Ogrinec, Stefan Savić, Stojan Vranješ i Pavle Đajić.

Glavni sudija predstojećeg meča između Panatinaikosa i Borca biće mladi mašarski arbitar Bence Čonka (34), a direktan prenos je na TV Arena Sport.

Podsjetite se i izjednačujućeg gola Borca, koji je postigao Đorđe Despotović, kao i njegove izjave nakon utakmice u Banjaluci.

Borac je izjednačio na 1:1 protiv Panatinaikosa golom Đorđa Despotovića #Borac #Panathinaikos #UCL #Despotovic https://t.co/kX4pm6XiW4 — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)October 3, 2024

(MONDO)