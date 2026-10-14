Trener Panatinaikosa pred meč sa Borcem: "U Evropi su svi sa razlogom, ali važno je da slavimo nakon poraza u derbiju!"

Jakob Nestrup najavio je duel sa Banjalučanima (četvrtak, 18.45).

Izvor: Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Borca će u četvrtak uveče (18.45) gostovati u Atini ekipi Panatinaikosa u prvom kolu Konferencijske lige.

Prema bukmejkerima, "zeleni" iz Atine su apsolutni favoriti pred susret na Olimpijskom stadionu Spiros Luis. Ipak, treba podsjetiti da u sutrašnji meč Atinjani ulaze nakon poraza u derbiju Grčke od Olimpijakosa (1:0), pa bi banjalučki klub u emotivnom pražnjenju velikana iz Atine mogao da traži svoju šansu.

"Prije svega moramo da završimo priču od nedjelje. Izgubili smo u derbiju, što je sve nas mnogo razočaralo. Izgubili smo jer smo u tom trenutku bili daleko od svog nivoa, a protivnik je igrao bolje. Nema izgovora. Očigledno je da je nakon poraza u derbiju važno pobijediti u narednom meču. Sve utakmice su važne, učestvujemo u tri takmičenja i svu energiju koju smo uložili tokom kvalifikacija, a koju ste svi vidjeli, želimo da pretvorimo u dobar početak u Konferencijskoj ligi. Posebno je važno pobijediti nakon poraza. Bilo bi veoma dobro da se vratimo na put na kojem smo bili. Za to ćemo se spremati kako bismo to sutra i ostvarili", rekao je danski strateg, kojem je, nakon 10 pobjeda i 3 remija u svim takmičenjima, poraz od tima iz Pireja bio prvi od dolaska u klub.

Osvajač dvije duple krune sa Kopenhagenom naglasio je na šta njegov tim mora da obrati pažnju u okršaju sa rivalom iz Banjaluke.

"Moramo da budemo ono što jesmo i da vratimo našu igru na nivo na koji smo navikli. Ako odigramo dobro, postoji velika šansa da pobijedimo. Svi koji su u evropskim takmičenjima, tu su sa razlogom, nešto su dobro uradili u prvenstvu. Opšti fokus je bio na analizi koju smo uradili, shvatili smo da nismo izgubili derbi zbog nesreće ili lošeg sudije, već zato što nismo igrali na uobičajenom nivou. To je jedino o čemu razmišljamo za sutra, da se vratimo na naš put."

U prvih pet kola Panatinaikos je upisao pet pobjeda, pa su apetiti navijača i te kako porasli. Grčke novinare je zanimalo da li su igrači prihvatili njegove ideje i da li je potreba za osvajanjem trona stvorila dodatni pritisak.

"Prije svega, ne smatram sebe toliko mladim. Prvi trener sam već pet godina. Stvari stoje tako, ne mislim da u smislu strukture ili formacije radim nešto što fudbalski svijet već nije vidio. Svi treneri imaju svoje ideje i pokušavaju da ih što prije primijene u svojim timovima. Prije nekoliko dana smo bili veoma daleko od toga. Ako se sjetim pitanja koja ste mi postavljali u kvalifikacijama, pitali ste me kada će se moje ideje u potpunosti primijeniti u Panatinaikosu. S vremenom! Potrebno je vrijeme da se stigne do vrhunskog nivoa. Ne mogu da kažem da smo uopšte blizu toga. Trudimo se svakodnevno, čak i najbolji fudbaleri mogu s vremena na vrijeme da imaju loš dan. Sada je prilika da pokažemo karakter i vratimo se pobedama. Mislim da sam rekao mnogo puta, to što sam trener Panatinaikosa uz sav pritisak i očekivanja koja postoje — niko me nije primorao da prihvatim ovaj posao. Rekao sam 'da' nakon dugog razmišljanja. To što sam trener Panatinaikosa, koji ima toliko navijača u različitim krajevima i razmišlja o velikim stvarima u budućnosti, jeste nešto što me privlači. Postoje dani u životu trenera koji bole više od drugih. Nijedan vrhunski trener nije bio primoran da prihvati posao. Svi znamo da postoje i teški dani, pritisak. Ako ne možeš da živiš sa tim, onda je trebalo da uhvatim let nazad za Dansku."

Izvor: MN PRESS

Meč sa Borcem najavio je i nekadašnji vezista Crvene zvezde Kings Kangva, koji je od ljeta ove godine član atinskog giganta.

"Imali smo dva teška dana nakon poraza u derbiju. Ali moramo da idemo dalje, da gledamo ka sutrašnjoj utakmici. Već smo učinili sve za sutrašnji susret i jedva čekamo, to je veoma važna utakmica", riječi su igrača iz Gambije, koji naglašava da mu izuzetno odgovara uloga na terenu koju mu je u postavci igre namijenio Jakob Nestrup.

"Taktički se prilagođavamo na svim nivoima, tako da za sada sve ide odlično. Svakog dana se prilagođavamo sistemu, smatram da je za sada sve veoma dobro", riječi su Kangve, koji je za Beograđane igrao od ljeta 2022. do početka 2024. godine i za to vrijeme upisao 56 nastupa i postigao 12 golova.

Meč sa Grcima možete da pratite na TV Arena sport 1 i u tekstualnom prenosu na portalu MONDO!

(mondo.ba, D. Šutvić)

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