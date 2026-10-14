Borac spreman za Panatinaikos! Vinko Marinović: "Nema prostora za grešku, ginemo za svaku loptu"

Fudbaleri banjalučkog Borca otputovali su u Atinu gdje ih očekuje prvi ispit u ligaškoj fazi Konferencijske lige protiv grčkog velikana Panatinaikosa.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Nakon uspješno prebrođenih kvalifikacija, šampion Bosne i Hercegovine spremno dočekuje izazove na evropskoj sceni.

Uoči velikog duela u Grčkoj, javnosti se preko klupskih kanala, a ne uobičajene konferencije za medije pred put, obratio šef stručnog štaba crveno-plavih Vinko Marinović, istakavši da je tim do ove faze stigao potpuno zasluženo kroz nimalo lak kvalifikacioni put.

"Očekuje nas prvi ispit u Konferencijskoj ligi do koje smo stigli potpuno zasluženo kroz kvalifikacije koje nisu bile nimalo lake. Znamo da nas očekuje teška utakmica u Atini i svjesni smo kvaliteta koji ekipa Panatinaikosa ima u svojim redovima, ali ujedno smo svjesni i sopstvenih prednosti koje možemo i želimo da iskoristimo u predstojećem duelu", započeo je Marinović.

Strateg Banjalučana posebno je naglasio važnost maksimalne koncentracije i borbenosti tokom svih 90 minuta, jer evropski rivali kažnjavaju svaki propust.

"Na evropskoj sceni nema prostora za grešku i svaki pad koncentracije se skupo plaća. Zato je naša obaveza, prije svega, da od prve minute budemo fokusirani, borbeni i da 'ginemo' za svaku loptu na terenu. Za ovakve utakmice nije potreban poseban motiv i znam da su svi naši igrači nestrpljivi da odmjere snage sa Panatinaikosom i da ostave srce na terenu", jasan je šef struke Borca.

Pored taktičke pripreme, Marinović je podsjetio na veliku čast i privilegiju koju nosi igranje utakmica na ovako visokom nivou.

"Ovo su trenuci zbog kojih se trenira, zbog kojih se trpe brojna odricanja tokom karijere i trenuci koji se pamte za sva vremena. Na nama je da damo sve od sebe i da časno branimo boje našeg kluba i grada", zaključio je Vinko Marinović.

Borac u meč sa grčkim gigantom ulazi sa jasnim ciljem da pruži svoj maksimum uz nadu da može ponoviti rezultat otprije dvije godine kada je u Banjaluci remizirao s atinskim "zelenima" (1:1).

(MONDO)