Aleksa Avramović je poslije meča pričao o porazu od Litvanije, ali i o promenama u timu koje će se dogoditi.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Srbija nije uspjela da dođe do pobjede na gostovanju u Litvaniji (97:78). Domaći tim je bio bolji, kaznio sve greške srpskog tima i na kraju slavio. Po završetku utakmice je na konferenciji za medije bio Aleksa Avramović.

"Prije svega čestitam Litvaniji, bili su bolji i zaslužili su pobjedu. Napravili su određene promjene u Savezu, doveli novog selektora i sve to im je pomoglo da dođu do važne pobjede. Za nas je bila dobra prilika da se približimo plasmanu na Mundobasket. Mislim da sam 10 godina u ovim FIBA 'prozorima' i ne sjećam se da smo imali jednom isti tim. Nije to izgovor. Moramo da krenemo od sebe, da analiziramo", počeo je Avramović.

Kritikovao je i sebe, svjestan je da je morao bolje, posebno u šutu za tri poena (1/11).

"Neću da budem patetičan, možemo da budemo bolji svi, počevši od sebe. Kada imate šansu da predstavljate svoju zemlju, znači da imate ljude koji vam vjeruju i moramo da im odgovorimo najboljom igrom. Energija je bila dobra, vratili smo se u jednom momentu, trebalo je da budemo pametniji. Ovakvi neizvjesni momenti mogu da odu na obje strane. Mislim da smo imali šansu da se vratimo u meč, pokazali smo to krajem treće i početkom četvrte."

"To je potpuni apsurd"

Vidi opis Aleksa Avramović: "Ovo je potpuni apsurd" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Srbija u nedjelju u Pioniru igra važan meč sa Italijom i tamo će biti 10 novih igrača.

"Analiziraćemo ovaj meč, dolazi nam 10 novih igrača za narednu utakmicu. To je apsurd. Po mom mišljenju potpuni apsurd, moram to da kažem. Potpuno drugačiji sastav ćemo imati. Imaćemo šansu za plasman, igramo protiv Italije, napravićemo analizu i to je to."

Pitali su Aleksu i da li može da se nađe rješenje po kom bi najbolji igrači bili dostupni reprezentacijama.

"To je pitanje, generalno svi znamo da je postojao konflikt između FIBA i Evrolige, nemam nikakvu moć niti bilo šta, treba da se nađu ljudi koji vode glavnu riječ, da se skupe, nađu zajednički jezik i da svaka reprezentacija ima najbolje igrače. Ja sam produkt reprezentacije koji je došao iz tih 'prozora'. Svaki momak gine za ovaj grb, ne možete da vjerujete kakav je ponos kada nosite dres sa nacionalnim grbom i kada predstavljate svoju zemlju. Te tehnikalije su za neke druge ljude, ne bih da ulazim u to."

"Imao sam bolja izdanja"

Izvor: MN PRESS

Na kraju je ponovo Avramović kritikovao sebe, kao jedan od lidera ekipe je naglasio da je morao da igra bolje

"Generalno, mi smo samokritični, krećem od sebe, analiziram šta sam mogao bolje da uradim na terenu i emocije isto. Pričam dosta sa sudijama, nikada ih ne vrijeđam niti koristim ružne riječi. Mi igrači analiziramo timske greške, pa individualne, tako isto će svaka osoba analizirati dio u kom je mogao da bude bolji. Ja sam imao mnogo bolja izdanja u dresu reprezentacije, ali me to neće poremetiti u narednom meču", zaključio je Avramović.

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Pogledajte 01:28 Aleksa Avramović izjava posle Italije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)