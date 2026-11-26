Reprezentacija Srbije izgledaće potpuno drugačije u meču protiv Italije u "Pioniru" u odnosu na poraz od Litvanije u gostima ovog četvrtka.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije doživjela je bolan poraz od Litvanije u Klajpedi, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. i vraća se kući na jako važan meč protiv Italije (nedjelja, 19 časova).

U odnosu na meč u Litvaniji, Srbija bi mogla da bude jača za desetoricu igrača - Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca iz Zvezde, Vanju Marinkovića, Arijana Lakića i Nikolu Tanaskovića iz Partizana, Marka Gudurića iz Armanija, Nemanju Dangubića i Filipa Petruševa iz Dubaija, Vasilija Micića iz Hapoel Tel Aviva i povratnika u "A" tim Vladimira Lučića, kapitena Srbije i Bajern Minhena.

"Dolazi nam 10 novih igrača, to je apsurd i to moram da kažem", rekao je poslije nervoznog poraza Srbije u Litvaniji Aleksa Avramović.

"Orlovi" se ljuti vraćaju iz Litvanije

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije nije uspjela da u Litvaniji napravi važan "brejk" i da praktično izbaci domaćina iz dalje borbe za Mundobasket. U ključnom trenutku košarkaše Srbije izvele su iz takta i odluke sudijske trojke, pa je Luka Mitrović umalo nasrnuo na arbitre, kao nikad u karijeri.

Pogledajte tu napetu scenu i pročitajte kalkulaciju Srbije poslije poraza u Litvaniji.