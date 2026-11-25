Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević istakao je da njegov tim još ništa nije završio oko plasmana na Mundobasket 2027. godine.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije će sutra od 17.30 časova gostovati Litvaniji u meču grupe J završnog kruga kvalifikacija za Mundobasket 2027, a tri dana kasnije u Beogradu će dočekati Italiju. U Klaipedi su odradili prvi trening, a medijima se obratio selektor Dušan Alimpijević koji kaže da ništa još nije gotovo iako je Srbija u dobroj poziciji.

"Mislim da u nekim kalkulacijama nije čak dovoljna ni ta jedna pobjeda. Mi njih imamo posljednje kolo, bilo bi tri razlike između ove dvije reprezentacije, ostale bi još tri utakmice sigurno. Tako da ima još tu dosta kalkulacija. Njima je svakako mnogo važna utakmica jer je promijenjena, koliko sam razumio, i struktura u savezu, nov selektor. Sigurno da među njima postoji jedan dodatni motiv da naprave taj najjači udar sada poslije ovih nekih prethodnih nešto lošijih rezultata", rekao je Alimpijević, prenio je zvanični sajt KSS.

"Ima još mnogo kalkulacija"

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Srbija bi pobjedom nad Litvanijom skoro sigurno obezbijedila plasman na Mundobasket 2027. godine. Ipak, upozorava selektor Alimpijević da ništa još uvijek nije gotovo.

"Sa druge strane, kao što sam i rekao već u najavi, ovo naizgled djeluje kao dobra situacija, što zapravo i jeste, ali mi moramo da konstatujemo da za nas ništa nije gotovo, jer nijedna od ove četiri selekcije neće odustati. Samo tri mogu ići dalje, a ja vjerujem da i Bosna i Hercegovina ima svoje motive da odigra do kraja i da pokuša da dođe do bilo kakvog većeg iznenađenja", dodao je Alimpijević.

Kao i uvijek u FIBA prozorima, ponovo imamo potpuno novi tim, neuigran, sa malo treninga iza sebe.

"Kad je ovaj broj dana za trening, kada su se igrači skupljali - u nekom vrlo malom broju smo ih imali u nedjelju, pa onda nešto malo većem u ponedjeljak i onda tek prvi, da kažemo, jači, bolji trening je bio u utorak, što je zapravo prvi bio zajednički trening, i ovaj današnji koji imamo pred utakmicu. Dakle, sa dva treninga u kompletnom sastavu mi igramo protiv Litvanije. Tako da nema tu neke prevelike pameti osim zaista dobre energije, dobrog pristupa od početka, da pokušamo tvrdo i da na tu energiju u ovom malom broju dana napravimo jednu dobru utakmicu", rekao je Alimpijević.

"Ima puno razloga za ovakav spisak"

Vidi opis Dušan Alimpijević: "Ništa za Srbiju nije gotovo, to stalno moram da ponavljam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Srbija je sa 13 košarkaša doputovala u Litvaniju. Igrači iz evroligaškog kluba priključiće se ekipi uoči duela sa Italijom.

"Ovaj spisak od 24 ima puno razloga zašto je to sada kako je, ovaj, ovako. Dakle, tu je četrdeset i nešto ljudi obuhvaćeno nekim prvobitnim, širim spiskom. Pratimo naravno sve lige, igrače koji imaju dobre sezone u svojim klubovima, individualno, ali i timski, da njihovi timovi učestvuju u vrhovima liga u kojima se takmiče, ali ono što je takođe mnogo važno jeste da igrači koji su u ovom trenutku ovdje nisu imali ni jedan jedini momenat zastoja da bi možda odigrali ovaj period za Srbiju.

Ovo su ljudi koji su odmah pristali, koji su odmah riješili da dođu bez bilo kakvih nagovora, pregovora i tako dalje, žrtvujući za sebe ta tri, četiri dana u kojima je moglo da se oporavi tijelo poslije ovih napornih sezona. Tako da puno respekta za sve koji su došli u ovom prozoru, koji je - ja slobodno mogu da kažem, evo meni je godinu dana od prošlih novembarskih prozora - sigurno ubjedljivo najspecifičniji prozor do sada u smislu broja treninga koje možemo da odradimo zajedno", rekao je selektor Srbije.

Prvo mjesto na tabeli grupe J kvalifikacija drži Turska sa 16 bodova, a ova selekcija je već obezbijedila plasman na SP 2027. u Kataru. Srbija je druga na tabeli sa 14 bodova, dok je Italija treća sa 13. Litvanija je četvrta sa 12 bodova, a potom slijede Bosna i Hercegovina i Island sa po 11.