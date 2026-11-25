Košarkaš Partizana Nikola Tanasković rekao da je Karlik Džouns otkrio kako ekipa treba da igra.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Partizan je ostvario izuzetno veliku pobjedu protiv Dubaija, u 14. kolu Evrolige. Tim Đoana Penjaroje odigrao je impresivnu odbranu tokom cijele utakmice, uz mnogo aktera koji su dali fantastičan doprinos tokom ključnih momenata meča. Bio je ovo meč baš kakav Partizan treba da igra!

I to su, na kraju utakmice, istakli u prvi plan i Nikola Tanasković i Karlik Džouns. Krilni centar Partizana koji se ovog ljeta vratio u klub govorio je o ključnim detaljima koji su crno-bijelima donijeli pobjedu u Aziji.

"Konačno smo u trećoj četvrtini počeli da igramo više u kontaktu, imali smo problema sa faulovima, ali smo nastavili sa sjajnom odbranom. Zadržali smo ih na 71 poenu. Čuo sam šta je Karlik rekao, moramo da igramo ovakvu odbranu i u narednim utakmicama ako želimo da dobijemo", rekao je krilni centar Partizana Nikola Tanasković.

Izvor: MN PRESS

Najbolji igrač Partizana i na ovom meču je Karlik Džouns, koji svakom novom utakmicom pokazuje da je kriza daleko iza njega. Ponovo je reprezentativac Južnog Sudana lider crno-bijelih.

"Jako smo se teško borili, sviđa mi se način kako smo se borili. U prvom poluvremenu su imali mnogo ofanzivnih skokova, u drugom smo to sredili. Tim je pokazao jedinstvo i to nam je donijelo pobjedu. Uvijek smo defanzivno bili dobri, to je naš identitet. Do sada ovdje nismo dobili nijednu utakmicu, ali pokazali smo čvrstinu i otpornost i zasluženo dobili utakmicu", rekao je plejmejker Partizana.

Nakon 14. kola Evrolige košarkaši Partizana imaju skor 8-6. Barem dok se ne završi kompletno kolo, crno-bijeli se nalaze na mjestu koje vodi u plej-in Evrolige, što im je prethodne sezone izmaklo.