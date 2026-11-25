Trener Crvene zvezde Albert Rijera odlučio da na treningu pred Gent ne otkrije ni detalj o utakmici.

Izvor: MONDO

Crvena zvezda će u četvrtak uveče igrati protiv Genta u Belgiji, a taj meč mogao bi da joj donese krucijalne bodove u borbi za evropsko proljeće. Trener Albert Rijera održao je konferenciju za medije u društvu Stefana Gudelja, a zatim svoj tim izveo na teren stadiona "Planet Grup". I tamo potpuno sakrio karte...

"Možete da budete na cijelom treningu, ništa nećete vidjeti", rekao je Albert Rijera na konferenciji pred meč, a nekoliko minuta kasnije izveo ekipu da odradi posljednje pripreme pred Gent.

Bili smo tamo, gledali kako se zagrijavaju fudbaleri Crvene zvezde.

Bilo je očigledno da trener Crvene zvezde nema namjeru ništa da otkriva. On je uz osmijeh najavio da je meč već spremljen do svih detalja, da igrači znaju svoje instrukcije i kako da se ponašaju kada imaju i kada nemaju loptu.

Ujedno, to je bio signal i da na treningu u Gentu neće ništa biti otkriveno. Plan je bio da Crvena zvezda samo "prošeta" po terenu, djelimično se privikne na podlogu i navikne na ono što je čeka u četvrtak uveče kada će na programu biti veoma važan evropski meč.