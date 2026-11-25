Trener Partizana Đoan Penjaroja je poslije pobjede nad Dubaijem u ABA ligi istakao da je odbrana bila ključna za pobjedu na ovom meču.

Izvor: MN PRESS

Partizan je ponovo bio bolji od Dubaija! Nakon što je tim Đoana Penjaroje savladao ekipu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u ABA ligi sa jednim košem razlike, sada je to bilo mnogo ubjedljivije. Poslije dvocifrenog trijumfa, španski stručnjak je naglasio da je upisana pobjeda u jako teškom meču.

"U početku teška utakmica, sjajna ekipa Dubaija. Igrali smo dobro ali smo imali problema da kontrolišemo defanzivni skok. Na poluvremenu smo pričali da nam treba više energije da kontrolišemo te situacije i svi igrači su napravili doprinos da se ovo dobije", rekao je na startu Đoan Penjaroja.

Naglasio je da sada ne želi da brza i da će nastaviti da ide meč po meč, kao i da je na ovoj utakmici odbrana napravila razliku.

"Igrali smo dobro, tri ili četiri skoka i 50:50 lopte su otišle nama i to su stvari koje su napravile razliku. Dobro smo dijelili lopte u napadu, ali mislim da je naša odbrana ta koja je napravila razliku. Utakmica po utakmicu, imaćemo nekoliko dana da se odmorimo i nastavljamo utakmica po utakmicu", rekao je Penjaroja.

Poslije utakmice se kratko oglasio i Ćavi Paskval, vrlo kratko: "Nismo bili efikasni cijelu utakmicu, posebno za tri. U 4/4 smo promašili mnogo lakih šuteva, pokušaja ispod koša", rekao je on poslije meča.