Borac u četvrtak od 21 čas na svom rasprodatom Gradskom stadionu dočekuje Atalantu u 4. kolu Konferencijske lige.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbalska Banjaluka slavi najveći praznik. Gradski stadion je rasprodat do posljednjeg mjesta, euforija je na vrhuncu, a fudbaleri Borca spremni su za utakmicu karijere protiv italijanskog velikana i osvajača Lige Evrope, ekipe Atalante.

Na konferenciji za medije uoči istorijskog duela, koji će biti odigran u okviru 4. kola Konferencijske lige, šef stručnog štaba Vinko Marinović i mladi prvotimac Matija Deket poslali su jasnu poruku - poštuju rivala iz "lige petice", ali pred svojim navijačima žele da pokažu zube, hrabrost i prepoznatljiv identitet.

Trener "crveno-plavih" Vinko Marinović istakao je da je ovaj meč nagrada za sav dosadašnji trud ekipe na evropskoj sceni, ali da njegov tim ne želi da bude samo puki posmatrač.

"Analizirali smo Atalantu i znamo da imaju ogroman individualni kvalitet i iskustvo igranja u Evropi, pogotovo u fazi napada koja im je najjača strana. Međutim, ne želimo da se branimo čitavu utakmicu. Biće trenutaka kada ćemo morati, ali želimo da igramo fudbal, da pokažemo svoj identitet, karakter i hrabrost. Najvažnije je da budemo disciplinovani, organizovani i maksimalno skoncentrisani svih 90 minuta, jer nas protiv ovakvog protivnika i najmanja greška može skupo koštati. Igramo na našem stadionu, pred našim navijačima, i želimo da pokažemo da Borac ima kvalitet", poručio je Marinović.

Kada je riječ o kadrovskoj situaciji, strateg Banjalučana ima određenih glavobolja. Pored odranije povrijeđenih Savića, Perića i Jakšića, pod velikim znakom pitanja za sutrašnji meč je i Roguljić, koji se povrijedio u prvenstvenom duelu protiv Željezničara, pa će konačna odluka o njegovom nastupu biti donesena nakon večerašnjeg treninga.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Posebnu pažnju privukao je sedamnaestogodišnji Matej Deket. Dijete Borca, koje je prošao sve omladinske selekcije kluba, sa tek navršenih 17 godina imaće priliku da istrči na megdan zvijezdama Serije A.

"Prvi put u istoriji dolazi nam protivnik iz 'Lige petice' i znamo da nas čeka jako teška utakmica. Imamo veliko poštovanje prema Atalanti, ali nećemo izaći na teren sa bijelom zastavom. Borićemo se i uz pune tribine probati da ostvarimo pozitivan rezultat. Za ove utakmice se trenira i radi, jedva čekam da izađem na teren. Nismo pod pritiskom rezultata, naš jedini imperativ je da damo sve od sebe", rekao je mladi Deket, dodajući da najveću zahvalnost duguje saigračima.

Za mladog fudbalera Borca ovaj susret nosi i posebnu emociju jer će se na suprotnoj strani terena naći njegov saigrač iz reprezentacije Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac.

"Biće to fin osjećaj. Sead je sjajan momak i saigrač, mnogo mi je značilo što me je na nedavnom okupljanju reprezentacije lijepo prihvatio, tako da sam se osjećao kao da sam tu od prvog dana. Ovom prilikom mu se zahvaljujem i želim mu sreću", istakao je Deket, a na pitanje italijanskih novinara koga posebno cijeni u timu iz Bergama, izdvojio je Šarla de Ketelarea.

Atmosfera u gradu na Vrbasu već danima je usijana, ulaznica odavno nema, a "crveno-plavi" će u četvrtak od 21 čas pred krcatim tribinama Gradskog stadiona imati priliku da ispišu novu zlatnu stranicu klupske istorije.