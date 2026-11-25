Džanan Musa se vraća u reprezentaciju BiH za važan meč protiv Litvanije, uprkos povredi oka. Njegov povratak može značajno uticati na grupu J.

Izvor: MN PRESS

Jedan od najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine Džanan Musa trebalo bi da se pridruži nacionalnom timu i zaigra u važnom meču - protiv Litvanije. Iako je Musa zadobio povredu oka u evroligaškom meču prošle nedjelje, trebalo bi da bude spreman za drugi susret svog tima u grupi J koji je na programu u Sarajevu od 18 sati.

Dolazak Muse nije važan samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za reprezentaciju Srbije. Situacija na tabeli kaže da mjesta na Svjetskom prvenstvu ima samo za tri tima iz grupe J, a pretendenti su - nepobjediva Turska (8-0), Srbija (6-2), Italija (5-3), Litvanija (4-4), Bosna i Hercegovina (3-5) i Island (3-5). Prema tome, eventualna pobjeda BiH udaljila bi Litvaniju od nešto bolje pozicije i timu Srbije malo olakšala put.

Zbog toga je povratak Džanana Muse u reprezentaciju veoma važan. Bosna i Hercegovina gostuje Islandu 26. novembra od 20.30 sati i očekuje se da, iako je gost, bude pobjednik u ovom susretu. Međutim, nešto teži zadatak sačekaće ih tri dana kasnije, pa je neophodno da sastav bude maksimalno pojačan.

Džanan Musa je povrijedio oko u meču Dubaija i Makabija, kad ga je Armando Bejkod udario ispod koša dok se borio da sačuva posjed. Udarac je bio toliko jak da je Musa morao van terena, ali se očekuje da će igrati za državni tim.

Musa prosječno bilježi 7,3 poena, 3,5 skokova i 3,3 asistencije. Kad je u pitanju ABA liga, odigrao je tri utakmice, prosječno je bilježio šest poena, 2,3 skoka i 2,3 asistencije. Kad je u pitanju nacionalni tim, Musa je odigrao jednu utakmicu u FIBA kvalifikacijama - protiv Švajcarske i tad je ubacio 25 poena. Imao je i sedam skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte.

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