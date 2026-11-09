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Selektor “zmajeva” Dario Đerđa demantovao spekulacije o Džananu Musi: “Igraće protiv Litvanije, ali ne protiv Islanda”

Selektor “zmajeva” Dario Đerđa demantovao spekulacije o Džananu Musi: “Igraće protiv Litvanije, ali ne protiv Islanda”

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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S obzirom da su se posljednjih dana pojavile različite (dez)informacije o statusu Džanana Muse u košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, selektor Dario Đerđa odlučio je otkloniti sve dileme po ovom pitanju.

Dario Đerđa o Džananu Musi Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

U izjavi za zvaničnu stranicu Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, šef stručnog štaba BiH je osjetio potrebu da demantuje medijske spekulacije o nastupu Džanana Muse za “zmajeve” na predstojećim utakmicama.

“Osjećam potrebu da reagujem u vezi natpisa koji su izašli, a u kojima se navodi da Džanan Musa neće igrati za reprezentaciju u narednim utakmicama. Želim naglasiti kako to nema nikakve veze sa stvarošću. Uredan je dogovor napravljen s Dubaijem, tačnije sa gospodinom Dejanom Kamenjaševićem i samim igračem, da će Džanan nama biti na raspolaganju u utakmici 29. novembra protiv Litvanije u Zetri. Tu je neupitna Džananova i naša želja. Ono šta smo mi pokušali, odnosno ja kao trener, jeste da pokušamo možda nagovoriti Dubai da pusti Džanana i na našu utakmicu 26. novembra na Islandu, s obzirom na to njegov klub ima prilično širok roster”, rekao je Đerđa i nastavio:

Izvor: Twitter/AStroggylakis/printscreen

“Međutim, 25. novembra Dubai igra evroligašku utakmicu i u klubu smatraju, i imaju puno pravo na to, da im Džanan treba za taj susret. To je bilo jedino sporno, dakle hoće li doći na Island ili ne, s obzirom da igra utakmicu Evrolige dan ranije. Džanan je i pored toga izrazio želju da nekim letom dan poslije dođe na Island, ali to je jednostavno nemoguće. Imao bi 16-17 sati puta i to je nedopustivo, jer je ipak na prvom mjestu njegovo zdravlje kako bi nastavio igrati i bio sa nama ponovo i u narednom kvalifikacijskom ciklusu. Dakle, ovako su stvari usklađene, sve ostalo su laži”.

(MONDO)

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Džanan Musa Dario Đerđa zmajevi

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