Se­lek­tor Du­šan Alim­pi­je­vić ni­je krio odu­še­vlje­nje na­kon me­ča, po­ru­čiv­ši da rad sa ova­kvim ti­mom vra­ća vje­ru u tre­ner­ski posao.

Izvor: MN PRESS

Dušan Alimpijević obratio se medijima poslije meča Srbije i Italije u kvalifikacijama za Mundobasket. "Orlovi" su deklasirali rivala sa 102:76 i nalaze se na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. Potrebna im je jedna pobjeda u preostala dva meča (gostuju Islandu, dočekuju Litvaniju), da bi se plasirali.

"Nije da nema vremena, imali smo tri treninga, ali je to minimalan broj za ovakve mečeve. Kako je nama, tako je svima. Mnogo bolje smo odreagovali nego Italija. Suština svega. Informacije u ta tri dana jako brzo prolaze, daje se dosta informacija. Ako imate visoko inteligentan tim, koji ima iskustvo, talenat i kvalitet, važno je da imate ekipu koja brzo prima informacije. Fascinantno je. Uživao sam i uživam, rekao sam im u svlačionici, da ovo vraća vjeru u trenerski posao. Mi treneri živimo u drugom svijetu, gdje se informacije teško primaju. U reprezentaciji je drugačije, ovo je srpska škola. Kada sam čuo njihova pitanja, komunikaciju sa stručnim štabom. Pretpostavke - šta ako bude ovo ili ono. To ne postoji u savremenoj košarci. Ponosan sam što sam selektor Srbije. Kvalifikacije nisu gotove za nas, moramo da imamo isti pristup", rekao je Alimpijević.

Pričao je posebno o uticaju kapitena Vladimira Lučića koji je došao u reprezentaciju pred 38. rođendan.

"Vladino pojavljivanje je mnogo važno, možda i najvažnije. Zbog onoga što predstavlja. Možda je meč završio bez poena, ali ima mnogo stvari koje se ne vide. Lučić je autoritet u svlačionici, za vrijeme obroka, svuda je autoritet. Srbija poštuje autoritet. Moramo da poštujemo tu disciplinu. Kada nas je disciplina napustila, nismo igrali dobro i za vrijeme ovih prozora. Važno je da lider bude tu. Možda nije očekivao dolazak, zahvalan sam mu što je prihvatio da dođe. Mnogo znači ekipi", poručio je Alimpiejvić.

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