Ekipa Siriusa osvojila titulu prvaka Švedske poslije prave drame u posljednjem kolu.

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Nakon što je Mjelbi prošle godine stigao do prve titule prvaka Švedske u svojoj istoriji sada je to učinio Sirius.

Klub iz Upsale osvojio je prvenstvo Švedske poslije prave drame u posljednjem kolu.

Hamarbi je imao sve u svojim rukama, trebala mu je pobjeda protiv Vasterasa kojem rezultat nije bitan, ali je na kraju ipak Vasteras savladao lidera sa 1:0 i ostavio ga bez titule.

Ogroman kiks Hamarbija iskoristio je Sirius i remijem 0:0 na gostovanju u Geteborgu stigao do prve titule prvaka Švedske u 119 godina postojanja kluba. Pogledajte njihovu reakciju nakon osvajanja titule!

The moment IK Sirius won the Swedish league title for the FIRST time in their history. ✅ Football is INCREDIBLE. https://t.co/VWnrjXLKsR — EuroFoot (@eurofootcom)November 29, 2026

Sirius je tako izborio svoj debitantski nastup u Evropi i igraće kvalifikacije za Ligu šampiona, dok će drugoplasirani Hamarbi i trećeplasirani Đurgarden igrati naredne sezone kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Iz lige su ispali Halmštad i Degerfors, dok će Orgrite igrati dvomeč baraža za opstnaak protiv drugoligaša Vasterasa. Vasteras je do finala baraža stigao savladavši Ostersund, koji vodi nekadašnji trener banjalučkog Borca Nemanja Milajnović, a u kojem nastupa bivši igrač crveno-plavih Donald Mols.

Zanimljivo je da je Sirius čak 13. klub koji osvaja titulu u Švedskoj od 1993. Od 13 klubova koji su se domogli pehara čak pet klubova je to učinilo po prvi put u svojoj istoriji - Hamarbi (2001), Kalmar (2008), Heken (2022), Mjelbi (2025) i Sirius (2026).