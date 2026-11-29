"Orlovi" su pobijedili Italiju i približili se Mundobasketu 2027. godine.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Muška košarkaška reprezentacija Srbije ubjedljivo je večeras pobijedila Italiju (102:76) i tako se sasvim približila plasmanu na Mundobasket 2027. godine u Kataru. Malo je falilo da "orlovi" to i večeras ostvare, međutim rezultat iz Sarajeva - gdje je Litvanija pobijedila BiH (73:85) - nije Srbiji išao na ruku, iako je čula dobre vijesti iz Istanbula.

Bez obzira na sve, Srbija i dalje drži sve u svojim rukama i izvjesno je da će se plasirati na Mundobasket 2027. godine, što je posljedica vrlo ozbiljnog pristupa našeg državnog tima u ovim kvalifikacijama.

Šta treba Srbiji za Mundobasket 2027?

Vidi opis Šta još treba Srbiji da ode na Mundobasket? Nikad jasnije kalkulacije za "orlove" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Situacija na tabeli je takva da Turska, koja se već kvalifikovala za Mundobasket, drži ubjedljivo prvo mjesto sa devet pobjeda i jednim porazom, dok je iza nje Srbija sa skorom 7-3. Iza su Litvanija sa 6-4, odnosno Italija sa istim skorom, dok su BiH (3-7) i Island (4-6) već otpisani.

Srbija će se plasirati na završni turnir pod uslovom da dobije jednu od dvije preostale utakmice. Igramo još 26. februara protiv Islanda u gostima, odnosno 1. marta protiv Litvanije kod kuće.

I ništa drugo ne treba da zanima Srbiju u tom slučaju. Podsjetimo, za sada su se na turnir kvalifikovali Katar, Turska, Kanada, Australija, Francuska, Njemačka, Poljska, Hrvatska, Novi Zeland i Japan. Mundobasket u Kataru igra se od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine.







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